Communiqué officiel de COHERIS

COHERIS annonce la cession d'un fonds de commerce non stratégique

COHERIS, éditeur français de référence CRM (gestion de la relation et de l'intelligence clients) et Data Analytics (analytics et intelligence artificielle, pilotage de la performance et applications prédictives), annonce la cession d'un fonds de commerce non stratégique, car non associé à son cœur de métier, le CRM.

Lié à une solution, TCLog, fonctionnant sur des technologies anciennes (Cobol, CICS, VSAM, etc), cet actif est cédé à l'éditeur de logiciels Metrixware, qui dispose des compétences spécifiques pour maintenir les périmètres encore déployés chez les clients et proposer des améliorations futures.

En 2023, le fonds de commerce a généré un chiffre d'affaires de 170 K€. Il sera déconsolidé des comptes de COHERIS à partir du 13 décembre 2023.

Le montant de la transaction est confidentiel.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires annuel 2023, le 31 janvier 2024, après bourse

A propos de COHERIS

Editeur de référence de solutions CRM (gestion de la relation et de l'intelligence clients) et Data Analytics (analytics et intelligence artificielle, pilotage de la performance et applications prédictives).

Plus de 500 entreprises, de la PME à la multinationale, ont déjà fait confiance à COHERIS dans plus de 80 pays. COHERIS s'appuie sur des partenaires intégrateurs et sur ses propres experts pour offrir à ses clients des solutions à la fois opérationnelles, analytiques et prédictives au service de leurs performances.

COHERIS est cotée sur le compartiment C d'Euronext Paris depuis le 30 juin 1999 (ISIN : FR0004031763 / Mnémo : COH).

Plus d'informations sur https://corporate.coheris.com.

CONTACTS

Contact COHERIS

Jean-François Ménager

Directeur Général Adjoint Groupe

T +33 (0)1 57 32 60 60

jfmenager@coheris.com Contact SEITOSEI.ACTIFIN

Communication financière

Alexandre Commerot

T +33 (0)1 56 88 11 18

alexandre.commerot@seitosei-actifin.com

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions…) Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/83474-coheris-cp-cession-vdef.pdf

