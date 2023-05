COMMUNIQUE DE PRESSE

Suresnes, le 31 mai 2023

MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2022 ET DU DOCUMENT

D'INFORMATION ANNUEL 2022-2023

Coheris, éditeur français de référence de solutions CRM (gestion de la relation et de l'intelligence clients) et Data Analytics (analytics et intelligence artificielle, pilotage de la performance et applications prédictives), a mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers son rapport financier annuel 2022. Le rapport financier annuel peut être consulté sur le site internet de la société à l'adresse https://corporate.coheris.com onglet « Espace Investisseurs » et rubrique « Rapports financiers ». Ce rapport financier intègre les comptes annuels 2022 de Coheris SA, les comptes annuels IFRS de Coheris ainsi que les rapports de commissaires aux comptes certifiant les comptes.

La société a mis à la disposition du public son document d'information annuel 2022- 2023. Il peut être consulté sur le site internet de la société à l'adresse https://corporate.coheris.com onglet « Espace Investisseurs » et rubrique « Informations réglementées ».

CALENDRIER FINANCIER :

Les prochaines annonces de Coheris sont :

Chiffre d'affaires du premier semestre 2023 26 juillet 2023

Résultats semestriels 2023 27 septembre 2023

