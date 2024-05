Coheris est spécialisé dans l'édition de logiciels couvrant les domaines complémentaires du CRM (Cares, Sales et Marketing) et de la Business Intelligence (BPM, Datamining et DQM). Le groupe, qui compte plus de 1 000 références à travers le monde, s'appuie sur un réseau de partenaires intégrateurs ainsi que sur ses propres équipes de consultants spécialisés et d'ingénieurs.

