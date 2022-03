Croissance du chiffre d'affaires lié à l'activité de +5,8%

Retour en territoire positif des résultats

COHERIS, éditeur français de référence CRM (gestion de la relation et de l'intelligence clients) et Data Analytics (analytics et intelligence artificielle, pilotage de la performance et applications prédictives), annonce ce jour ses résultats pour l'exercice 2021, revus lors d'un conseil d'administration en date du 29 mars 2022.

En M€, IFRS, en cours d'audit 2021 2020 Chiffre d'affaires 12,4 11,4 Dont chiffre d'affaires lié à l'activité 11,6 11,0 Dont chiffre d'affaires intragroupe 0,8 0,4 Résultat opérationnel courant 1,1 (1,4) Autres produits et charges opérationnels (0,1) (0,6) Résultat opérationnel 1,0 (2,0) Résultat net 1,0 (2,0)

Croissance du chiffre d'affaires lié à l'activité de +5,8%

En 2021, COHERIS enregistre un chiffre d'affaires lié à l'activité de 11,6 M€ en hausse de +5,8 % par rapport à 2020.

La transformation du business model qui a été engagée dès 2020, s'est poursuivie en 2021.

Ainsi, COHERIS affiche une croissance significative de +95 % des revenus récurrents en mode annual licences. Les ventes de licences perpétuelles, ainsi que les revenus associés de maintenance, qui ne correspondent plus au modèle de distribution des logiciels de la société, sont en recul comme anticipé.

Le stock de revenus récurrents en base annuelle (ARR) est en hausse de +23 % par rapport au 31 décembre 2020.

Le chiffre d'affaires relatif aux prestations de services progresse de +6% à 4,6 M€ en 2021.

Le chiffre d'affaires intragroupe s'élève à 0,8 M€ (contre 0,4 M€ au 31 décembre 2020) dans le cadre de refacturation liées à la mutualisation des locaux et de quelques ressources ayant des activités transverses au sein du groupe.

Retour en territoire positif des résultats en 2021

COHERIS enregistre un résultat opérationnel courant qui revient en territoire positif à 1,1 M€, après une perte opérationnelle courante de -1,4 M€ en 2020. Sur la période, COHERIS a bénéficié d'un encadrement maîtrisé de sa structure de charges, lié à une baisse des charges de personnel grâce au redimensionnement des équipes réalisé au second semestre 2021 et au transfert, au 1er janvier 2021, des collaborateurs fonctions supports sur ChapsVision, dont les coûts sont désormais facturés à COHERIS.

Après prise en compte de coûts non récurrents limités pour 0,1 M€, d'un coût de l'endettement financier non significatif et d'une charge d'impôt nulle, le résultat net s'établit à 1,0 M€.

Situation de trésorerie

Au 31 décembre 2021, la trésorerie nette de Coheris ressort à 3,6 M€ contre 1,1 M€ à fin 2020 intégrant des éléments suivants :

Mise en place d'une convention de cash pooling avec ChapsVision à la fin du premier semestre 2021, augmentant le poste comptes courants par transfert de disponibilités pour 8,0 M€ ;

Stabilité des dettes financières (hors impact IFRS 16) pour un montant de 2,7 M€ au 31 décembre 2021 (2,7 M€ au 31 décembre 2020) incluant principalement un PGE pour 2 M€ (souscrit en décembre 2020) et une avance remboursable de Bpifrance obtenue dans le cadre du projet OFS/Seb pour 0,33 M€ ;

Report de cotisations dans le cadre des mesures d'accompagnement des entreprises durant la période Covid pour 3,63 M€ au 31 décembre 2021 (contre 1,46 M€ au 31 décembre 2020).

Prochaine publication : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2022, le 27 juillet 2022, après bourse

A propos de COHERIS

Editeur de référence de solutions CRM (gestion de la relation et de l'intelligence clients) et Data Analytics (analytics et intelligence artificielle, pilotage de la performance et applications prédictives).

Plus de 500 entreprises, de la PME à la multinationale, ont déjà fait confiance à COHERIS dans plus de 80 pays. COHERIS s'appuie sur des partenaires intégrateurs et sur ses propres experts pour offrir à ses clients des solutions à la fois opérationnelles, analytiques et prédictives au service de leurs performances.

COHERIS est cotée sur le compartiment C d'Euronext Paris depuis le 30 juin 1999 (ISIN : FR0004031763 / code : COH).

Plus d'informations sur https://corporate.coheris.com.

