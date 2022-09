Coheris : COHERIS : Résultats du 1er semestre 2022

RESULTATS SEMESTRIELS 2022

Chiffre d'affaires en croissance de +12,3%

Forte progression du résultat opérationnel courant

Structure financière solide

COHERIS, éditeur français de référence CRM (gestion de la relation et de l'intelligence clients) et Data Analytics (analytics et intelligence artificielle, pilotage de la performance et applications prédictives), annonce ce jour ses résultats au 30 juin 2022, arrêtés lors d'un conseil d'administration qui s'est tenu le 27 septembre 2022 et qui font l'objet d'un examen limité par les Commissaires aux Comptes.

En M€, IFRS, en cours d'examen limité S1 2022 S1 2021 Chiffre d'affaires business[1] 6,2 5,6 Résultat opérationnel courant 1,0 0,2 Autres produits et charges opérationnels - - Résultat opérationnel 1,0 0,2 Résultat net 2,6 0,2

Chiffre d'affaires en croissance de + 12,3%

Au 1er semestre 2022, COHERIS enregistre un chiffre d'affaires total de 6,2 M€, en hausse de +12,3% par rapport au 1er semestre 2021.

Cette croissance est portée par l'augmentation des revenus récurrents de + 85,8 %, issus des ventes d'abonnement en mode annuel et représentent 36 % du chiffre d'affaires au 30 juin 2022. Cette croissance résulte du changement du business model initié dès 2019.

Désormais, les revenus liés aux licences perpétuelles et à la maintenance associée ne représentent plus que 30 % du chiffre d'affaires au 30 juin 2022.

Les revenus relatifs aux prestations de services s'établissent à 2,1 M€ quasiment stables par rapport à S1 2021 et représentent 29 % du chiffre d'affaires au 30 juin 2022.

Enfin, le stock de revenus récurrents en base annuelle (ARR [2]) s'établit à 9 M€ en hausse de + 7,3% par rapport au 31 décembre 2021.

Forte progression du résultat opérationnel courant

Grâce à la croissance du chiffre d'affaires et l'encadrement strict des charges externes sur le premier semestre 2022, COHERIS affiche un résultat opérationnel courant de 1,0 M€, en forte progression par rapport au premier semestre 2021 qui s'établissait à 0,2 M€.

Résultat net à 2,6 M€ au 30 juin 2022

En comptabilisant les autres produits et charges opérationnels peu significatifs, le résultat opérationnel ressort à 1,0 M€.

En intégrant un produit d'impôt lié à l'activation de déficits fiscaux à hauteur de 1,5 M€, le résultat net s'établit à 2,6 M€, contre 0,2 M€ au premier semestre 2021.

Structure financière solide

Au 30 juin 2022, COHERIS affiche des capitaux propres de 12,8 M€ et une trésorerie nette de 7,8 M€ (3,6 M€ au 31 décembre 2021), retraitée à la fois des flux liés au cash pooling mis en place avec ChapsVision et des reports de cotisations sociales dans le cadre des mesures d'accompagnement des entreprises durant la période Covid pour 2,9 M€.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires annuel 2022, le 1er février 2023, après bourse

A propos de COHERIS

Editeur de référence de solutions CRM (gestion de la relation et de l'intelligence clients) et Data Analytics (analytics et intelligence artificielle, pilotage de la performance et applications prédictives).

Plus de 500 entreprises, de la PME à la multinationale, ont déjà fait confiance à COHERIS dans plus de 80 pays. COHERIS s'appuie sur des partenaires intégrateurs et sur ses propres experts pour offrir à ses clients des solutions à la fois opérationnelles, analytiques et prédictives au service de leurs performances.

COHERIS est cotée sur le compartiment C d'Euronext Paris depuis le 30 juin 1999 (ISIN : FR0004031763 / mnémonique : COH).

Plus d'informations sur https://corporate.coheris.com

CONTACTS

Contact Coheris

Jean-François Ménager

Directeur Général Adjoint Groupe

T +33 (0)1 57 32 60 60

jfmenager@chapsvision.com Contact Actifin

Communication financière

Alexandre Commerot

T +33 (0)1 56 88 11 11

acommerot@actifin.fr

[1] Le chiffre d'affaires business s'entend hors refacturations intragroupe [2] Annual Recurring Revenues

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : ymtvYJpolWuanm2clMttmGVmm2ppw2aVaWGdl5KZlJqZmW6Um21pmsmdZnBnmWZm

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/76410-coheris-cp-rs2022-vdef.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2022 ActusNews