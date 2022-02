Coheris : Chiffre d'affaires de l'exercice 2021

Suresnes, le 2 février 2022. COHERIS, éditeur français de référence CRM (gestion de la relation et de l'intelligence clients) et Data Analytics (analytics et intelligence artificielle, pilotage de la performance et applications prédictives),annonce ce jour son chiffre d'affaires pour l'exercice 2021.

(M€) IFRS, non audités 2021 2020 Var. Chiffre d'affaires 11,6 11,0 +5,8%

En 2021, COHERIS enregistre un chiffre d'affaires de 11,6 M€ en hausse de 5,8% par rapport à 2020.

La transformation du business model qui a été engagée dès 2020, s'est poursuivie en 2021.

Ainsi, COHERIS affiche une croissance significative de +95 % des revenus récurrents en mode annual licences. Les ventes de licences perpétuelles, ainsi que les revenus associés de maintenance, qui ne correspondent plus au modèle de distribution des logiciels de la société, sont en recul comme anticipé.

Le stock de revenus récurrents en base annuelle (ARR) est en hausse de +23 % par rapport au 31 décembre 2020.

Le chiffre d'affaires relatif aux prestations de services progresse de +6% à 4,6 M€ en 2021.

Au 31 décembre 2021, la situation de trésorerie de l'entreprise reste solide et sous contrôle.

Prochaine publication :Résultats annuels 2021, le 30 mars 2022, après bourse

Editeur de référence de solutions CRM (gestion de la relation et de l'intelligence clients) et Data Analytics (analytics et intelligence artificielle, pilotage de la performance et applications prédictives).

Plus de 1000 entreprises, de la PME à la multinationale, ont déjà fait confiance à COHERIS dans plus de 80 pays. COHERIS s'appuie sur des partenaires intégrateurs et sur ses propres experts pour offrir à ses clients des solutions à la fois opérationnelles, analytiques et prédictives au service de leurs performances.

COHERIS est cotée sur le compartiment C d'Euronext Paris depuis le 30 juin 1999 (ISIN : FR0004031763 / code : COH) et est qualifiée Entreprise Innovante par bpifrance, permettant à l'entreprise d'être éligible aux FCPI.