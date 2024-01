Coheris : cession d'un fonds de commerce non stratégique

Coheris annonce la cession d'un fonds de commerce jugé 'non stratégique, car non associé à son coeur de métier, le CRM (gestion de la relation et de l'intelligence clients)', transaction pour un montant qui demeure confidentiel.



Lié à une solution, TCLog, fonctionnant sur des technologies anciennes, cet actif a généré un chiffre d'affaires de 170.000 euros. Il est cédé à l'éditeur de logiciels Metrixware, et sera déconsolidé des comptes de Coheris à partir du 13 décembre 2023.



