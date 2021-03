COHERIS, éditeur français de référence CRM (gestion de la relation et de l'intelligence clients) et Data Analytics (analytics et intelligence artificielle, pilotage de la performance et applications prédictives), annonce ce jour ses résultats pour l'exercice 2020, arrêtés lors d'un conseil d'administration en date du 30 mars 2021.

En M€, IFRS, en cours d'audit 2020 2019 Chiffre d'affaires 11,4 12,9 Résultat opérationnel courant (1,4) 0,3 Autres produits et charges opérationnels (0,6) (3,4) Résultat opérationnel (2,0) (3,2) Résultat net (2,0) (3,8)

Chiffre d'affaires

En 2020, COHERIS enregistre un chiffre d'affaires de 11,4 M€ qui intègre 0,4 M€ de refacturation intragroupe.

Le chiffre d'affaires « business » ressort donc à 11,0 M€ en repli de -14,5 % par rapport à 2019. Le repli de l'activité s'explique par le changement de business model initié dans les années précédentes et très largement accéléré en 2020.

Cette accélération de changement de business model s'est caractérisé sur 2020 par :

Une diminution du chiffre d'affaires licences perpétuelles de près de - 70%, qui ne correspond plus au modèle de distribution des logiciels de la société,

Une contraction des revenus de maintenance de - 9 %, fortement corrélés aux ventes de licences perpétuelles,

Une croissance significative de plus de 33 % des revenus récurrents en mode annual licences, qui correspond au nouveau modèle de distribution des logiciels Coheris,

Un stock de revenus récurrents en base annuelle qui ressort à 6 921 K€ à fin 2020 en forte croissance de près de 23% par rapport au 31 décembre 2019.

Dans un contexte sanitaire difficile en 2020, et après une année 2019 particulièrement bonne, les prestations de services sont en diminution de - 15 % pour s'établir à un niveau normatif d'environ 4,3 M€.

Les mesures prises par la société (télétravail pour l'ensemble des équipes et pas de recours à l'activité partielle) ont permis de limiter l'impact de la crise lié à la Covid-19 sur l'activité.

Résultats

COHERIS enregistre un résultat opérationnel courant en repli à -1,4 M€ correspondant à la diminution du chiffre d'affaires sous l'effet du changement de business model.

Les autres produits et charges opérationnelles enregistrent des coûts non récurrents pour -0,5 M€ liés au redimensionnement des équipes réalisé au cours du 2ième semestre 2020.

Après prise en compte du coût de l'endettement financier et de la charge d'impôt, le résultat net enregistre également une amélioration par rapport à l'année précédente, et s'établit à -2,0 M€,

Situation de trésorerie

Au 31 décembre 2020, la trésorerie du Groupe ressort à 5,3 M€ en hausse par rapport au 31 décembre 2019 (2,9 M€), bénéficiant des éléments suivants :

L'encaissement en décembre 2020 d'un PGE d'un montant de 2 M€ ;

Le décalage de paiement des cotisations sociales dans le cadre des politiques d'aides aux entreprises liées à la crise de la Covid-19 pour un montant de 1,5 M€.

COHERIS affiche ainsi une trésorerie nette positive de 2,6 M€ au 31 décembre 2020. L'endettement financier de 2,7 M€ inclue principalement le PGE souscrit en décembre 2020 pour 2 M€ ainsi qu'une avance remboursable de Bpifrance obtenue dans le cadre du projet OFS/Seb pour 0,33 M€.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2021, le 28 juillet 2021, après bourse

A propos de COHERIS

Editeur de référence de solutions CRM (gestion de la relation et de l'intelligence clients) et Data Analytics (analytics et intelligence artificielle, pilotage de la performance et applications prédictives).

Plus de 500 entreprises, de la PME à la multinationale, ont déjà fait confiance à COHERIS dans plus de 80 pays. COHERIS s'appuie sur des partenaires intégrateurs et sur ses propres experts pour offrir à ses clients des solutions à la fois opérationnelles, analytiques et prédictives au service de leurs performances.

COHERIS est cotée sur le compartiment C d'Euronext Paris depuis le 30 juin 1999 (ISIN : FR0004031763 / code : COH) et est qualifiée Entreprise Innovante par bpifrance, permettant à l'entreprise d'être éligible aux FCPI.

Plus d'informations sur www.coheris.com.

CONTACTS

Contact Coheris

Jean-François Ménager

Directeur Général

T +33 (0)1 57 32 60 60

jfmenager@coheris.com Contact Actifin

Communication financière

Alexandre Commerot

T +33 (0)1 56 88 11 11

acommerot@actifin.fr

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : l2txZspuk2/JnmlyaZtlm2RqnGmTmJWWl2jGxGKZlJyUamuVnWeUZ5WZZm9pmWxs

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/68476-coheris-cp-ra2020-vdef.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2021 ActusNews