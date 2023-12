Coherus BioSciences : attendu en hausse après l'approbation de son dispositif par la FDA

Coherus Biosciences est attendu en hausse de plus de 36% en pré-marché à Wall Street après l’annonce de l'approbation par la FDA de son Udenyca Onbody un système d'administration novateur pour le pegfilgrastim, produit utilisé en complément de la chimiothérapie. "L'injecteur corporel d'Udenyca est le résultat d'années d'investissements importants en recherche et développement pour proposer un dispositif novateur et exclusif qui offre aux patients une option d'administration automatique de leurs médicaments", a déclaré Denny Lanfear, PDG de Coherus.



"La conception innovante permet un délai de livraison du pegfilgrastim de cinq minutes" grâce à un mécanisme d'aiguille "automatique et rétractable, conçu pour maximiser la sécurité et le confort des patients cancéreux", précise la société.