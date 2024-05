Coherus BioSciences, Inc. est une société biopharmaceutique au stade commercial. La société se concentre sur la recherche, le développement et la commercialisation d'immunothérapies pour traiter le cancer. Son portefeuille de produits d'immuno-oncologie comprend plusieurs anticorps candidats à l'immunothérapie visant à renforcer les réponses immunitaires innées et adaptatives afin de permettre une réponse immunologique et d'améliorer les résultats pour les patients atteints d'un cancer. Casdozokitug est un anticorps anti-IL-27 évalué dans deux études cliniques en cours : une étude de phase I/II dans les tumeurs solides avancées et une étude de phase II dans le carcinome hépatocellulaire. CHS-114 est un anticorps anti-CCR8 amélioré par l'ADCC qui fait l'objet d'une étude de phase I/II en monothérapie chez des patients atteints de tumeurs solides avancées. CHS-1000 est un candidat préclinique ciblant les mécanismes d'immunosuppression via la voie ILT4. La société commercialise LOQTORZI (toripalimab-tpzi), un inhibiteur de PD-1 de nouvelle génération, UDENYCA (pegfilgrastim-cbqv), un biosimilaire de Neulasta, et YUSIMRY (adalimumab-aqvh), un biosimilaire d'Humira.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale