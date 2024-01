Coherus BioSciences, Inc. est une société biopharmaceutique au stade commercial. La société se concentre sur la recherche, le développement et la commercialisation d'immunothérapies pour traiter le cancer. Elle développe et commercialise des produits pharmaceutiques destinés à l'homme. Le portefeuille de produits de la société comprend trois produits candidats, le toripalimab, un anticorps anti-PD-1 développé en collaboration avec Junshi Biosciences ; CHS-006, un anticorps ciblant TIGIT développé en collaboration avec Junshi Biosciences ; et un programme d'immuno-oncologie préclinique en propriété exclusive, CHS-1000, un anticorps ciblant ILT4. La société commercialise UDENYCA (pegfilgrastim-cbqv), un biosimilaire de Neulasta, un facteur de stimulation des colonies de granulocytes à action prolongée, aux États-Unis. Elle vend également CIMERLI (ranibizumab-eqrn), un biosimilaire de Lucentis, aux États-Unis. La société s'est également concentrée sur le développement d'Humira, un biosimilaire de YUSIMRY (adalimumab-aqvh) aux États-Unis.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale