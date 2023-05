Cohort a une bonne année grâce à une forte demande dans le secteur de la défense

(Alliance News) - Cohort PLC a déclaré jeudi que sa performance commerciale annuelle était meilleure que prévu, en partie grâce à la guerre en Ukraine, et s'attend à une forte activité commerciale au cours de l'année à venir.

Cohort est une société de technologie basée à Reading, en Angleterre, qui possède six unités commerciales au service des secteurs de la défense et de la sécurité.

Cohort a déclaré que ses résultats commerciaux pour l'exercice clos le 30 avril étaient "légèrement supérieurs aux attentes grâce à des recettes plus élevées", mais n'a pas fourni de chiffres. Elle a réaffirmé qu'elle avait renoué avec la croissance et qu'elle prévoyait d'enregistrer un bénéfice "record" lors de la publication de ses prochains résultats annuels.

Le carnet de commandes de clôture du groupe au 30 avril s'élevait à plus de 325 millions de livres sterling, contre 291 millions de livres sterling en temps utile l'année précédente. Cohort a déclaré que ce carnet de commandes représentait environ 145 millions de livres sterling, soit 84 % des recettes attendues par le marché pour l'exercice en cours. Le total des prises de commandes pour l'année s'élevait à environ 218 millions de livres sterling, contre 186,7 millions de livres sterling l'année précédente.

Cohort a également annoncé jeudi des changements dans sa pratique d'information sectorielle, en fusionnant ses six unités commerciales en deux segments d'information. Le segment Communications & Intelligence comprend les activités EID, MASS et MCL, tandis que le segment Capteurs & Effecteurs comprend les unités Chess, ELAC et SEA.

Cohort a déclaré que la nouvelle structure permettrait de mieux comprendre ses performances sous-jacentes et offrirait une plus grande marge de manœuvre pour l'expansion du groupe. Elle estime également que cela simplifiera les futurs rapports financiers.

Dans le domaine des communications et du renseignement, Cohort a déclaré que la faiblesse persistante de ses performances au Portugal a été compensée par la forte demande du ministère britannique de la défense. Dans le même temps, Cohort a déclaré que la croissance était forte dans tous les domaines des capteurs et des effecteurs, y compris l'augmentation du travail d'ELAC Sonar sur le programme italien de sous-marins.

Cohort s'attend à une demande continue de la part de ses clients nationaux et étrangers, en raison du conflit en cours en Ukraine et des tensions entre la Chine et Taïwan qui alimentent l'augmentation des investissements dans les produits et services de défense.

Pour l'exercice en cours, Cohort s'attend à ce que les activités de communication et de renseignement soient en ligne avec celles de l'année précédente. Cohort prévoit également une croissance dans le secteur des capteurs et effecteurs en raison de l'amélioration des performances de l'activité Chess et de l'augmentation des livraisons de systèmes pour les clients du secteur naval.

"Les performances de Cohort ont été légèrement supérieures à nos attentes pour l'année", a commenté le directeur général Andrew Thomis. "Des prises de commandes importantes, un carnet de commandes de clôture record et des fonds nets de clôture élevés ont permis de bien démarrer le nouvel exercice financier, et nous prévoyons de poursuivre notre croissance organique en 2023/24 et au-delà."

Les actions de Cohort étaient en hausse de 3,3 % à 520,00 pence à Londres jeudi.

