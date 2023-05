Cohort remporte un contrat de 7 millions de livres sterling pour la lutte anti-sous-marine

Cohort PLC - société technologique basée à Reading, en Angleterre, au service des secteurs de la défense et de la sécurité - déclare que sa filiale Systems Engineering & Assessment Ltd a décroché un contrat de 7 millions de livres sterling portant sur la fourniture d'une capacité de lutte anti-sous-marine sur deux navires destinés à la marine d'un État d'Asie du Sud-Est dont l'identité n'a pas été révélée. SEA s'associera à des sous-traitants locaux pour installer le nouveau système, assurer le transfert des connaissances et dispenser la formation. Le contrat débutera ce mois-ci et Cohort prévoit qu'il sera achevé à la fin de l'année 2026.

Le directeur général Andy Thomis déclare : "Ce contrat est une victoire importante pour SEA et fournira une capacité moderne de lutte anti-sous-marine avec des exigences de taille, de poids et de puissance inférieures à celles des systèmes traditionnels, et avec des coûts de cycle de vie inférieurs. Ce contrat renforce également la présence du groupe dans la région Asie-Pacifique, qui revêt une importance stratégique. S'ajoutant à d'autres contrats récemment remportés par l'ensemble du groupe, ce contrat renforce notre carnet de commandes et améliore la visibilité de nos revenus futurs".

Cours actuel de l'action : 500,48 pence, en hausse de 1,1 % à Londres mardi matin

Variation sur 12 mois : en baisse de 3,4

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.