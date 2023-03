Cohort remporte une extension de contrat de 11 millions de livres sterling avec un client européen

(Alliance News) - Cohort PLC a annoncé mercredi que sa filiale Chess Dynamics Ltd avait obtenu une extension d'un contrat existant.

Cohort est une société technologique basée à Reading, en Angleterre, qui compte cinq entreprises au service des secteurs de la défense et de la sécurité.

Elle n'a pas précisé la durée de l'extension du contrat. Toutefois, le contrat initial annoncé en juillet 2020 prévoyait une option pour trois autres contrats d'un an.

En temps utile, Cohort a déclaré avoir remporté un contrat pour fournir des équipements de surveillance à un client européen. Le contrat initial s'élevait à 11 millions de livres sterling, répartis uniformément sur deux ans.

L'extension du contrat a une valeur d'environ 11 millions de livres sterling, a déclaré Cohort mercredi. Les livraisons devraient commencer au cours du second semestre de l'exercice 2024. L'exercice financier de Cohort se termine le 30 avril.

Le directeur général Andrew Thomis a déclaré : "C'est une bonne nouvelle pour Chess et le groupe dans son ensemble, et c'est une démonstration claire des avantages des technologies de défense éprouvées de Chess. Cette extension de contrat renforce encore notre carnet de commandes et améliore la visibilité des revenus du groupe pour l'année financière à venir et au-delà."

Les actions de Cohort ont augmenté de 1,7 % à 472,16 pence chacune à Londres mercredi matin.

Par Sophie Rose, journaliste à Alliance News

