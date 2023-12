Cohort plc est une société holding qui fournit une gamme de services et de produits à des clients nationaux et étrangers dans le domaine de la défense et des marchés connexes. La société opère à travers deux segments : Communications et renseignements et Capteurs et effecteurs. La division Communications et renseignements comprend les filiales qui fournissent du matériel électronique et des solutions logicielles utilisés pour la collecte, le traitement et la communication d'informations en toute sécurité. Elle comprend également la fourniture de services d'expertise, de formation et d'assistance. La division Capteurs et effecteurs comprend Chess Dynamics, SEA et ELAC SONAR, qui fournit des capteurs, y compris des sonars, des radars et des systèmes visuels, pour les domaines terrestres et maritimes. Elle fournit également des effecteurs pour les navires de surface et les utilisateurs terrestres afin de les protéger contre les menaces maritimes, aériennes et terrestres, y compris les attaques de sous-marins, de missiles et de drones. Ses marchés comprennent les systèmes de combat, les services numériques, la formation et la simulation, et les systèmes de transport intelligents.

Secteur Services et conseils en informatique