Cohort plc fournit une gamme de services et de produits à des clients nationaux et étrangers dans le domaine de la défense et des marchés connexes. Les activités de la société comprennent Chess, EID, ELAC Sonar (ELAC), MASS, MCL et SEA. Chess propose des systèmes de surveillance, de suivi et de contrôle des tirs aux marchés de la défense et de la sécurité. EID conçoit et fabrique des systèmes de communication avancés pour des clients navals et militaires. ELAC fournit des systèmes sonar avancés et des communications sous-marines à des clients du monde entier sur le marché naval. MASS est une société spécialisée dans les technologies de l'information au service des marchés de la défense et de la sécurité, qui se concentre sur la guerre électronique, les services numériques et le soutien à la formation. MCL conçoit, fournit et soutient des technologies électroniques et de surveillance avancées pour les utilisateurs finaux du Royaume-Uni, notamment le ministère de la défense et d'autres agences gouvernementales. SEA fournit et soutient des produits technologiques pour les marchés de la défense et des transports, ainsi que des services de recherche et de formation spécialisés.

Secteur Services et conseils en informatique