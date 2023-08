Cohu, Inc. est engagée dans la fourniture de produits et services de test, d'automatisation, d'inspection et de métrologie à l'industrie des semi-conducteurs. La société vend ses produits, tels que l'équipement de test automatisé (ATE) pour semi-conducteurs, les manipulateurs de semi-conducteurs, les produits d'interface, l'inspection et la métrologie, l'analyse de données, ainsi que les pièces de rechange et les kits. L'ATE est utilisé à la fois pour les tests au niveau des plaquettes et des boîtiers de dispositifs. Les solutions ATE se composent principalement de deux plateformes : Diamondx, et PAx. Les manipulateurs de semi-conducteurs sont utilisés conjointement avec l'ATE pour semi-conducteurs afin d'automatiser le test des dispositifs semi-conducteurs emballés. Les produits d'interface se composent de contacteurs de test, de têtes de sonde et de broches de sonde. L'inspection et la métrologie sont des produits qui offrent des capacités de vision avancées. L'analyse des données (DI-Core) est une suite logicielle complète utilisée pour optimiser les performances de ses équipements. Les pièces détachées et les kits sont des articles consommables, non consommables et de rechange.