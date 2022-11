Coil : Comptes Semestriels 2022

RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2022 Rapport semestriel de la société Coil S.A./N.V. pour la période de six mois close le 30 juin 2022, préparé conformément aux normes IFRS Roosveld 5, 3400 Landen, Belgique investors@coil.be www.investors.coil.be

RAPPORT DE GESTION Définitions: « K€ » '000 Euros « EBITDA » Résultat d'exploitation + dotations aux amortissements et provisions CHIFFRES CLÉS DU GROUPE (K€) Six mois clos le: 30 juin 2022 30 juin 2021 Compte de résultat Chiffre d'affaires 13.951 12.448 Résultat d'exploitation 1.011 1.133 Marge d'exploitation 7,2% 9,1% Résultat avant impôts 848 952 Résultat net 797 951 Marge nette 5,7% 7,6% Cash Flow EBITDA 2.522 3.037 EBITDA/Chiffre d'affaires 18,1% 24,4% Free Cash Flow (EBITDA - Investissements) 2.025 2.990 Bilan Fonds de roulement opérationnel (Stocks / Créances - 1.072 -158 Crediteurs) Actif immobilisé corporel 26.829 29.096 Actif Total 45.591 43.675 Dettes à long terme 3.660 4.377 Capitaux propres 30.023 28.051 2 | P a g e

Faits marquants du semestre Croissance de l'activité Au cours des six premiers mois de l'année 2022, les ventes de sous-traitance ont continué à être fortement influencées par la distorsion entre l'offre et la demande causée par la pandémie de COVID-19. Dans un premier temps, les très longs délais de livraison des produits laminés plats sur le marché ont obligé les distributeurs à constituer des stocks afin de répondre à une demande renouvelée. Puis, la chute brutale du prix de l'aluminium à la fin du premier trimestre a conduit à une forte décélération des commandes par la distribution et à un retour rapide à des délais de livraison plus normaux par les laminoirs sur le marché. En règle générale, ce ralentissement de la demande des distributeurs prend plusieurs mois pour se répercuter sur les ventes de la Société. Dans ce contexte, les ventes de sous- traitance sont restées soutenues jusqu'à la fin du semestre. Les ventes packagées, dans lesquelles la Société fournit l'aluminium anodisé en continu directement au client final, ont diminué malgré la progression des ventes en Europe. Elles ont été impactées par i) la fermeture du marché russe compte tenu du conflit en Ukraine et l'atonie des marchés asiatiques du fait des coûts élevés et des longs délais de livraison rendant actuellement le produit de la Société moins compétitif. Résultats résilients malgré l'environnement inflationniste Au cours du semestre, l'environnement macro-économique a été fortement marqué par le retour de l'inflation, qui s'est accélérée à la suite de l'entrée en guerre de l'Ukraine et de la Russie et de ses conséquences sur l'environnement économique mondial. La société s'est montrée réactive en procédant à des augmentations de prix ; néanmoins, les fortes hausses des coûts d'énergie et de matières premières ont obéré la progression de la marge brute et pesé sur les résultats du semestre. Malgré des résultats en retrait par rapport à une base de comparaison élevée en 2021, la Société est tout de même parvenue à maintenir une rentabilité élevée, tout en affichant au 30 juin 2022 un bilan sain et solide. Capacité de production rationnalisée Sur le plan industriel, la Société s'appuie sur des ressources rationnalisées et consolide sa production sur un nombre limité de lignes. Commentaires sur les états financiers Résultats La Société enregistre au premier semestre 2022 un chiffre d'affaires de 13.951 K€, en progression de + 12,1% par rapport au premier semestre 2021. Les ventes des services de sous-traitance s'élèvent à 11.685 K€, en croissance de + 18,5% par rapport au premier semestre 2021. Elles représentent 83,8 % du chiffre d'affaires total, contre 79,2 % l'année précédente. Les ventes packagées, dans lesquelles la Société fournit l'aluminium anodisé en continu directement au client final, s'établissent à 2.266 K€, en baisse de - 12,5 % par rapport à l'année précédente. Elles représentent 16,2 % du chiffre d'affaires total, contre 20,8 % un an plus tôt. La marge brute progresse de + 2,9% par rapport à l'année précédente. La croissance du chiffre d'affaires et l'évolution du mix-produit vers la sous-traitance - avec un moindre poids du métal dans les ventes de la Société - sont obérées par la forte augmentation des coûts variables de production, en particulier liés à la hausse des coûts de l'énergie et à l'inflation des prix des matières premières. 3 | P a g e

Cette moindre progression de la marge brute (+ 242 K€), conjuguée à i) la hausse des charges de personnel (+140 K€) et l'augmentation des charges opérationnelles (+ 617 K€, dont + 265 K€ 1 liés aux rémunérations à l'administrateur délégué (CEO) et au délégué à la gestion journalière et + 352 K€ liés aux autres charges opérationnelles), pèsent sur la rentabilité opérationnelle de la Société. L'EBITDA diminue ainsi de - 515 K€ (- 17%) pour ressortir à 2.522 K€ et représenter 18,1% du chiffre d'affaires, contre 3.037 K€ et 24,4% du chiffre d'affaires au premier semestre 2021. Le résultat d'exploitation baisse de - 122 K€ (-10,8%) pour s'établir à 1.011 K€, contre 1.133 K€ au premier semestre 2021. Il tient compte d'amortissements en baisse de - 393 K€ à 1.511 K€. Après des charges financières nettes de 162 K€, le résultat avant impôts s'établit à 848 K€ contre 952 K€ au premier semestre 2021. Après impôts, le résultat net du premier semestre 2022 ressort à 797 K€, en retrait de - 154 K€ par rapport au premier semestre 2021. Bilan Les immobilisations corporelles diminuent de 27.843 K€ au 31 décembre 2021 à 26.829 K€ au 30 juin 2022. Compte tenu de la conjoncture économique incertaine, la société a continué de reporter certains projets d'investissement. La Société a ainsi investi 498 K€ sur le semestre, dont 141 K€ de droit d'utilisation des biens, contre 512 K€ sur l'ensemble de l'année 2021. En Allemagne, il est rappelé que la Société a obtenu des subventions lors de la construction de son usine de Bernburg et qu'elle avait rencontré un retard important dans l'entrée en production de la ligne 6 du fait d'une série de problèmes techniques. Les conditions suspensives (notamment en termes de création d'emploi) n'ayant pas été atteintes compte tenu de l'évolution de la portée et de la nature du projet au cours de la période d'investissement, une provision pour remboursement de subventions de 2.500 K€, comptabilisée au 31 décembre 2021, a été maintenue. La Société précise que le processus de recrutement d'effectifs supplémentaires a aussi été substantiellement pénalisé entre 2020 et 2022 par les conséquences de la crise liée à la pandémie de la Covid-19 ; elle estime que la situation devrait se normaliser quand les mesures de chômage économique mises en place par le gouvernement allemand prendront fin au 31 décembre 2022. Le 'Landesförderinstitut Sachsen-Anhalt' a reçu les différentes informations requises et la Société prévoit d'être auditée par le 'Landesförderinstitut Sachsen-Anhalt' en fin d'année 2022. La valeur des stocks augmente de + 595 K€, principalement en raison de la croissance des stocks de produits finis à livrer au cours du second semestre 2022. Les créances augmentent de + 1.364 K€ compte tenu de la forte croissance des ventes de services de sous-traitance au deuxième trimestre. La trésorerie de la Société au 30 juin 2022 s'améliore en s'établissant à 3.409 K€, contre 2.223 K€ au 31 décembre 2021 et 491 K€ au 30 juin 2021. Au passif, les capitaux propres atteignent 30.023 K€ et, compte tenu du résultat du semestre, augmentent de + 797 K€ par rapport au 31 décembre 2021. Le poste créditeur est en baisse de - 642 K€ pour atteindre 4.188 K€. Les provisions s'établissent à 3.350 K€, incluant principalement une provision de 2.500 K€ pour le remboursement éventuel de 1 Il est précisé que le conseil d'administration du 26 janvier 2022 a approuvé l'augmentation des frais de gestion annuels de l'administrateur délégué (CEO) et du délégué à la gestion à 980 K€ chacun, avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2022. Cette décision a été prise au regard de la politique de dividendes. (voir page 6). 4 | P a g e