COIL : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE

Au titre du contrat de liquidité confié par la société COIL à PORTZAMPARC – GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :



310 titres COIL

2.134,86 euros

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

321 titres COIL

1.180,59 euros

Au cours du 2ème semestre 2020, il a été négocié un total de :

Achats 2 397 titres 25 681,30 € 2763 transactions Ventes 2 398 titres 26 087,56 € 1782 transactions





Nombre de transactions exécutées à l’achat d’une part et à la vente d’autre part de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre Volume échangé à l’achat d’une part et à la vente d’autre part, en nombre de titres et en capitaux de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre ACHATS VENTES Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux 01/07/2020 2 8 78,16 01/07/2020 1 1 9,98 02/07/2020 1 1 9,82 03/07/2020 1 1 9,8 03/07/2020 2 16 155,9 06/07/2020 1 1 9,78 06/07/2020 1 1 9,78 07/07/2020 1 1 9,8 07/07/2020 1 1 9,8 08/07/2020 1 15 147,3 10/07/2020 6 72 647,12 09/07/2020 1 15 146,4 13/07/2020 2 24 231,2 10/07/2020 7 133 1234,43 14/07/2020 1 1 9,74 14/07/2020 1 1 9,74 15/07/2020 1 1 9,72 15/07/2020 1 1 9,72 17/07/2020 1 1 10,15 16/07/2020 1 15 150 20/07/2020 2 30 301,5 17/07/2020 1 1 10,15 21/07/2020 1 10 100 22/07/2020 4 47 465,45 22/07/2020 2 21 204,8 23/07/2020 1 1 10,25 23/07/2020 1 1 10,25 24/07/2020 3 31 333,65 24/07/2020 2 16 166,4 27/07/2020 1 1 10,95 27/07/2020 1 1 10,95 30/07/2020 1 75 817,5 28/07/2020 1 1 10,95 31/07/2020 1 1 10,45 29/07/2020 1 1 10,95 03/08/2020 5 66 710,85 30/07/2020 4 70 739 04/08/2020 4 51 544,25 31/07/2020 2 16 164,2 13/08/2020 2 16 166,65 03/08/2020 2 21 218,6 14/08/2020 6 76 848,45 04/08/2020 2 16 168 17/08/2020 7 86 976,1 05/08/2020 2 30 318,75 18/08/2020 2 6 67,5 06/08/2020 1 1 10,7 19/08/2020 2 2 23 07/08/2020 3 21 219,45 20/08/2020 3 23 264,3 10/08/2020 1 1 10,7 21/08/2020 4 82 931 11/08/2020 1 1 10,7 24/08/2020 2 2 22,65 12/08/2020 1 1 10,7 25/08/2020 3 28 308,75 13/08/2020 4 46 472,7 27/08/2020 2 45 512,5 14/08/2020 3 31 329,45 28/08/2020 1 1 11,5 17/08/2020 7 100 1104,75 31/08/2020 2 30 345 18/08/2020 4 46 506,25 01/09/2020 3 17 196 19/08/2020 1 1 11,5 03/09/2020 1 1 11,55 20/08/2020 3 31 345,25 04/09/2020 1 1 11,6 21/08/2020 3 31 345,25 07/09/2020 1 1 11,55 24/08/2020 3 31 345 08/09/2020 2 40 450 25/08/2020 6 76 806,25 09/09/2020 2 36 407,2 26/08/2020 1 1 11,25 10/09/2020 5 71 829,45 27/08/2020 2 16 176,25 11/09/2020 1 15 176,25 28/08/2020 1 1 11,5 14/09/2020 3 55 646,25 31/08/2020 3 31 352,85 21/09/2020 2 30 348,75 01/09/2020 3 31 353 24/09/2020 1 1 11,05 02/09/2020 1 1 11,6 30/09/2020 1 30 352,5 03/09/2020 1 1 11,55 02/10/2020 1 25 293,75 04/09/2020 1 1 11,6 07/10/2020 1 1 11,8 07/09/2020 2 16 184,05 09/10/2020 1 20 234 08/09/2020 2 30 330 15/10/2020 3 65 757,15 09/09/2020 4 46 506,5 16/10/2020 2 60 697,5 10/09/2020 3 31 352,7 19/10/2020 1 35 414,7 11/09/2020 4 46 529,3 20/10/2020 3 77 902,4 14/09/2020 2 30 345 22/10/2020 1 25 293,75 15/09/2020 1 1 11,9 23/10/2020 9 121 1479,55 16/09/2020 1 1 11,9 26/10/2020 4 45 600,5 17/09/2020 1 1 11,9 27/10/2020 3 12 153 18/09/2020 1 1 11,9 28/10/2020 2 2 25,5 21/09/2020 6 71 800,4 30/10/2020 2 30 275,1 22/09/2020 2 15 176,45 02/11/2020 1 30 273 23/09/2020 1 1 11,95 03/11/2020 1 1 9,08 24/09/2020 4 46 508,3 04/11/2020 1 1 8,84 25/09/2020 1 1 11,85 06/11/2020 1 2 17,96 28/09/2020 1 1 11,85 09/11/2020 7 151 1452,24 29/09/2020 1 1 11,85 10/11/2020 1 1 10,25 30/09/2020 3 21 244,35 11/11/2020 2 16 159,8 01/10/2020 1 1 11,85 12/11/2020 1 1 10 02/10/2020 4 31 356,85 13/11/2020 2 30 311,25 05/10/2020 1 1 11,85 16/11/2020 3 25 265,45 06/10/2020 1 1 11,8 18/11/2020 1 20 213,95 07/10/2020 1 1 11,8 19/11/2020 1 17 181,05 08/10/2020 1 1 11,85 20/11/2020 1 20 215 09/10/2020 3 21 244,3 23/11/2020 1 28 296,8 13/10/2020 2 11 129,35 24/11/2020 1 1 10,7 15/10/2020 5 41 456,5 26/11/2020 1 2 21,1 16/10/2020 2 11 123,75 27/11/2020 2 31 325,75 19/10/2020 2 6 70,6 01/12/2020 2 31 331,55 20/10/2020 4 50 571,25 02/12/2020 1 1 10,7 21/10/2020 1 1 11,85 03/12/2020 1 1 10,75 22/10/2020 2 11 129,35 04/12/2020 2 61 627,3 23/10/2020 4 46 519,55 09/12/2020 2 125 1262,65 26/10/2020 5 75 943,5 10/12/2020 1 1 9,94 27/10/2020 3 31 383,75 11/12/2020 2 30 303,75 28/10/2020 5 48 575,75 14/12/2020 1 5 51,5 29/10/2020 7 80 837 15/12/2020 1 1 10,25 30/10/2020 1 15 132 21/12/2020 1 25 252,5 02/11/2020 1 10 90,6 22/12/2020 2 45 468 03/11/2020 3 31 275,18 23/12/2020 2 21 215,2 04/11/2020 1 1 8,84 29/12/2020 1 1 10,85 05/11/2020 1 1 9 30/12/2020 1 1 10,8 06/11/2020 2 16 140,1 31/12/2020 1 1 10,9 09/11/2020 1 1 9 10/11/2020 4 46 460,1 11/11/2020 3 31 304,4 12/11/2020 2 16 160 13/11/2020 2 16 160 16/11/2020 3 31 321,75 17/11/2020 3 21 219,4 18/11/2020 2 16 168,2 19/11/2020 3 20 209,2 20/11/2020 3 31 321,95 23/11/2020 4 46 475,75 24/11/2020 3 31 321,95 25/11/2020 1 1 10,7 26/11/2020 3 31 321,95 27/11/2020 2 11 113,25 30/11/2020 2 30 311,25 01/12/2020 1 1 10,55 02/12/2020 1 1 10,7 03/12/2020 3 31 322 04/12/2020 2 11 112,9 07/12/2020 4 13 133,1 08/12/2020 1 1 10,1 09/12/2020 3 21 207,5 10/12/2020 1 1 9,94 11/12/2020 1 1 9,8 14/12/2020 2 30 303,75 15/12/2020 3 31 314 16/12/2020 1 15 152,25 17/12/2020 2 16 160,15 18/12/2020 2 16 156,1 21/12/2020 2 16 160,2 22/12/2020 1 15 150 23/12/2020 1 1 10,2 24/12/2020 1 1 10,3 29/12/2020 3 31 322,85 30/12/2020 1 1 10,8 31/12/2020 1 1 10,9

A propos de COIL

COIL est le plus grand anodiseur au monde pour les secteurs du bâtiment et de l’industrie, et est commercialisé sous la marque ALOXIDE®.

L’anodisation est un procédé électrochimique (électrolyse) qui développe à la surface de l’aluminium une couche d’oxyde naturelle, protectrice et présentant la faculté de pouvoir être colorée dans des gammes de finitions résistantes aux UV. Elle octroie au métal une excellente résistance à la corrosion et/ou renforce ses qualités fonctionnelles. L’anodisation préserve toutes les propriétés naturelles et écologiques de l'aluminium ; il conserve sa forte rigidité et son excellent rapport force/poids, ses propriétés non-magnétiques, sa résistance exceptionnelle à la corrosion. Le métal reste totalement et à plusieurs reprises recyclable par simple refusion. L’aluminium anodisé est utilisé à travers un nombre varié d’applications : architecture, design, industries ou automobile.



COIL déploie un modèle industriel créateur de valeur en s’appuyant sur son savoir-faire unique, son excellence opérationnelle, la qualité de ses investissements et l’expertise de ses équipes. COIL compte environ 130 collaborateurs en Belgique et en Allemagne et a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires d’environ 30 M€.

Cotée sur Euronext Growth Paris | Isin : BE0160342011 | Reuters : ALCOI.PA | Bloomberg : ALCOI:FP

Pour plus d’information, rendez-vous sur www.aloxide.com

Contacts

COIL

Tim Hutton | Administrateur délégué

tim.hutton@coil.be | Tél. : +32 (0)11 88 01 88 CALYPTUS

Cyril Combe

cyril.combe@calyptus.net | Tél. : +33 (0)1 53 65 68 68

Pièce jointe