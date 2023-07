Les entreprises de crypto-monnaies, mises à mal par la répression de la Securities and Exchange Commission (SEC), font une nouvelle fois pression sur le Capitole pour obtenir le soutien d'une législation qui, espèrent-elles, permettra d'encadrer l'agence et de clarifier la réglementation pour le secteur.

La Blockchain Association, la Chambre du commerce numérique, le Crypto Council for Innovation et Coinbase Global font partie des groupes qui frappent aux portes du Congrès pour obtenir un soutien bipartisan en faveur d'un projet de loi avant un vote clé dans les semaines à venir, ont déclaré une demi-douzaine de dirigeants et de lobbyistes.

Alors que les entreprises de crypto-monnaies se sont développées à Washington au cours des deux dernières années pour lutter contre la surveillance réglementaire croissante, la dernière ruée de l'industrie montre comment les récentes actions d'application de la SEC très médiatisées galvanisent le lobby de la crypto-monnaies.

Cody Carbone, vice-président chargé de la politique à la Chambre du commerce numérique, a déclaré : "C'est un autre facteur de motivation pour se rendre sur place et éduquer le Congrès".

Les sociétés de crypto-monnaies ont commencé dans une zone grise réglementaire, mais la SEC a régulièrement affirmé son autorité sur le secteur, arguant que la plupart des crypto-monnaies sont des titres et qu'elles sont soumises à ses règles de protection des investisseurs. Cet effort s'est intensifié le mois dernier lorsque la SEC a poursuivi les bourses de crypto-monnaies Coinbase et Binance pour avoir omis d'enregistrer certains jetons de crypto-monnaies. Les deux sociétés nient les allégations.

La plupart des sociétés de crypto-monnaies contestent la compétence de la SEC. Elles soutiennent que les crypto-monnaies s'apparentent davantage à des marchandises qu'à des titres, et souhaitent que le Congrès rédige des lois qui le précisent.

Les lobbyistes se concentrent sur un projet de loi élaboré par les présidents républicains des commissions des services financiers et de l'agriculture de la Chambre des représentants, Patrick McHenry et Glenn Thompson respectivement, qui définirait quand une crypto-monnaie est une valeur mobilière ou une marchandise. Il élargirait la surveillance du secteur des crypto-monnaies par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), tout en clarifiant la compétence de la SEC.

Il s'agit du projet de loi le plus complet parmi les projets de loi sur les cryptomonnaies présentés ces dernières années, et celui qui a le plus de chances de devenir une loi, selon les lobbyistes. Cela s'explique par l'étroite coopération entre les commissions chargées de superviser la CFTC et la SEC, qui sont souvent accusées de se disputer la supervision du secteur des crypto-monnaies. Avec le soutien des démocrates, le projet de loi pourrait avoir une chance au Sénat.

"Pour que quelque chose ait vraiment du succès, il faut un soutien bipartisan. Nous sommes donc très attentifs à la manière dont nous, en tant qu'organisation et en tant qu'industrie, pouvons contribuer à faciliter cela", a déclaré Brett Quick, responsable des affaires gouvernementales au Crypto Council for Innovation. "Ce n'est pas un projet de loi parfait, mais c'est un très bon point de départ.

McHenry et Thompson discutent de la proposition avec des entreprises de cryptographie, des régulateurs et des démocrates, et espèrent que les commissions voteront avant les vacances d'août, a déclaré le personnel politique républicain. Un porte-parole de M. Thompson a déclaré qu'ils étaient "en étroite coordination".

Les démocrates sont toutefois sceptiques à l'égard des cryptomonnaies après l'effondrement de plusieurs acteurs majeurs l'année dernière, notamment FTX. Il n'est pas certain que Maxine Waters et David Scott, les principaux démocrates des commissions des services financiers et de l'agriculture respectivement, soutiendront le projet de loi. Tous deux ont exprimé leur inquiétude quant à l'affaiblissement des pouvoirs de la SEC.

"Il propose un cadre lourd avec des problèmes structurels inhérents qui mineront la capacité de nos régulateurs financiers fédéraux à réglementer et à superviser correctement une industrie déjà en proie à l'instabilité et à la fraude", a déclaré David Scott dans un communiqué.

Cependant, les lobbyistes de la crypto-monnaie pensent que d'autres démocrates des commissions qui n'ont pas encore pris position sur la crypto-monnaie pourraient être persuadés que le projet de loi contribuerait à protéger l'innovation et les emplois américains, notamment Vicente Gonzalez et Sylvia Garcia.

"C'est là que nous recommandons à nos membres, aux autres membres de l'industrie, de vraiment cibler leurs efforts de plaidoyer", a déclaré M. Carbone.

Les porte-parole de la SEC, de la CFTC, de M. Waters et de Mme Gonzalez n'ont pas fait de commentaires. Un porte-parole de Mme Garcia a déclaré qu'elle suivait de près le projet de loi.

UN RECUL MASSIF

Les lobbyistes reconnaissent qu'ils sont en retrait après le scandale FTX et l'inculpation de son fondateur très médiatisé Sam Bankman-Fried, qui ont fortement entamé la crédibilité de l'industrie des crypto-monnaies.

"Il s'agit certainement d'un revers massif, en particulier parce que Sam Bankman-Fried était personnellement très actif à Washington", a déclaré Kristin Smith, PDG de la Blockchain Association.

L'industrie a essayé de réparer les dégâts. Il a dépensé environ 6 millions de dollars en lobbying fédéral au cours du premier trimestre, ce qui le met sur la voie d'une nouvelle année record après avoir dépensé 21,6 millions de dollars en 2022, selon OpenSecrets. Coinbase a été le plus gros dépensier au cours du premier trimestre, avec 700 000 dollars.

La société mène également une campagne de terrain, encourageant les utilisateurs de crypto-monnaies à contacter les législateurs, a déclaré Kara Calvert, responsable de la politique américaine chez Coinbase. "Ce n'est pas seulement Coinbase qui se préoccupe des crypto-monnaies, mais des centaines de milliers de personnes à travers les États-Unis.