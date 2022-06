Analyse-Trop beau pour être vrai ? L'effondrement du Celsius va renforcer l'examen des produits de prêt de crypto-monnaie

Le secteur a fait l'objet d'un examen minutieux en raison des craintes que les actifs numériques soient utilisés pour échapper aux sanctions contre la Russie et de l'effondrement en mai de la cryptomonnaie TerraUSD, qui a fait plonger le marché et suscité des inquiétudes quant au risque systémique.

La décision de Celsius, basée dans le New Jersey, de geler les retraits cette semaine, en invoquant des conditions de marché "extrêmes", a mis en lumière d'autres problèmes du secteur de la crypto-monnaie : la faiblesse des garanties pour les investisseurs.

Les dirigeants du secteur de la crypto disent que les problèmes récents montrent que les régulateurs américains ont été trop lents à fournir la clarté nécessaire pour protéger les Américains de tous les jours, mais ils s'attendent à ce que cela change rapidement.

"Nous voyons maintenant les conséquences du manque de clarté des régulateurs", a déclaré Perianne Boring, fondatrice et PDG de la Chambre de commerce numérique. "J'ai bon espoir que les événements récents accélèrent les efforts visant à fournir des politiques plus claires à l'industrie et des certitudes à ceux qui investissent dans les actifs numériques."

Les récentes turbulences sur le marché des cryptomonnaies soulignent le "besoin urgent" de cadres réglementaires qui réduisent les risques liés aux actifs numériques, a déclaré jeudi un responsable du Trésor américain.

Les créanciers de crypto-monnaies recueillent les dépôts en crypto-monnaies des clients de détail et les réinvestissent. Vantant parfois des rendements à deux chiffres, ces produits ont attiré des dizaines de milliards de dollars d'actifs. Cependant, lorsque ses investissements se sont dégradés au cours de l'effondrement du marché des crypto-monnaies, Celsius n'a pas été en mesure de répondre aux rachats.

Contrairement aux sociétés financières traditionnelles, les créanciers de crypto-monnaies opèrent dans une zone grise réglementaire, ce qui signifie que leurs dépôts ne sont pas assurés par le gouvernement, un risque que Celsius divulgue sur son site Web. Comme beaucoup de ses pairs, Celsius n'a pas été enregistrée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), ce qui signifie qu'elle était soumise à peu de règles en matière de gestion des risques, de capital et de divulgation.

Par conséquent, ses clients avaient peu de visibilité sur la façon dont elle investissait leurs actifs, et il n'est pas clair s'ils pourront les récupérer.

"Au strict minimum, les déposants/investisseurs doivent comprendre les risques qu'ils prennent", a déclaré Todd Phillips, directeur de la réglementation financière au Center for American Progress, un groupe de réflexion de Washington.

Le PDG de Celsius, Alex Mashinsky, a tweeté mercredi que l'entreprise se concentrait sur les préoccupations des clients.

Alors que les régulateurs bancaires estiment qu'ils ont besoin que le Congrès leur accorde une surveillance des sociétés de crypto-monnaies, les régulateurs des valeurs mobilières avaient commencé à sévir contre les produits de prêt depuis environ un an.

Pour être sûr, Celsius a été dans leur radar. En septembre, les régulateurs du Kentucky, du New Jersey et du Texas ont frappé Celsius avec une ordonnance de cessation et de désistement, arguant que ses produits porteurs d'intérêts devraient être enregistrés comme une valeur mobilière.

Entre-temps, la SEC a bloqué l'année dernière un projet de Coinbase Global Inc visant à lancer un produit de prêt et a poursuivi la plate-forme de prêt BitConnect pour fraude.

En février, la SEC et les régulateurs d'État ont infligé à BlockFi une amende de 100 millions de dollars pour ne pas avoir enregistré son produit de prêt de crypto-monnaies. La SEC a déclaré que l'opération devrait servir de feuille de route à d'autres créanciers de crypto-monnaies pour l'enregistrement de leurs produits, bien que l'on ne sache pas exactement combien de sociétés sont prêtes à suivre.

La SEC et les régulateurs du Kentucky, du New Jersey et du Texas n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires jeudi. Mardi, le président de la SEC, Gary Gensler, a mis en garde contre le fait que certains retours de produits cryptographiques peuvent être "trop beaux pour être vrais".

L'enregistrement des produits de crypto prêt n'éliminerait pas tous les risques pour les investisseurs, mais augmenterait la transparence autour de ces produits et assurerait certains contrôles de gestion des risques, ont déclaré les experts.

Beaucoup d'entreprises, cependant, veulent éviter ce fardeau, mettant le fardeau sur les régulateurs pour intenter des actions d'application, qui prennent des années à construire. Néanmoins, les avocats ont déclaré que la SEC allait probablement accroître ces efforts.

"Étant donné l'agressivité générale de la SEC sous Gensler... l'agence est probablement en train de passer au peigne fin les statuts pour trouver des réclamations qui peuvent être faites concernant les prêts de crypto-monnaies", a déclaré Howard Fischer, un associé du cabinet d'avocats Moses & Singer.

Certains dirigeants du secteur se réjouissent d'une réglementation accrue, qui verrait les meilleures entreprises se hisser au sommet. En février, l'agence de notation Fitch a déclaré que l'augmentation des divulgations et des exigences serait "positive pour le crédit" pour le secteur des prêts.

"Les investisseurs veulent savoir que leurs actifs sont sécurisés", a déclaré Mike Belshe, PDG de BitGo, une société fiduciaire d'actifs numériques. "Nous allons assister à un bouleversement des entreprises saines qui gèrent bien les risques."