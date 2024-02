Coinbase Global, Inc. est une société de technologie financière qui fournit une infrastructure et une technologie financières de bout en bout pour la cryptoéconomie. Elle offre aux consommateurs un compte financier principal pour la cryptoéconomie, une place de marché avec un pool de liquidités pour les transactions en crypto-actifs, et aux développeurs une technologie et des services qui leur permettent de créer des applications basées sur les crypto-actifs et d'accepter en toute sécurité des crypto-actifs en guise de paiement. Elle construit également des produits et des services d'infrastructure technologique et financière qui permettent à toute personne ou entreprise disposant d'une connexion Internet de découvrir, d'effectuer des transactions et de s'engager avec des crypto-actifs et des applications décentralisées. Son application Coinbase offre aux clients une plateforme unique pour découvrir, échanger, miser, stocker, dépenser, gagner, emprunter et utiliser leurs crypto-actifs. Elle propose des portefeuilles web3, Coinbase Wallet et Coinbase Prime. Elle fournit également une infrastructure de marché sous la forme de lieux d'échange via le Coinbase Spot Market et le Coinbase Derivatives Exchange.