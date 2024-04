Une cour d'appel fédérale a relancé vendredi une action en justice intentée par des clients de Coinbase qui accusaient le plus grand échange de crypto-monnaies des États-Unis de vendre illégalement des titres non enregistrés et de ne pas s'enregistrer en tant que courtier en valeurs mobilières.

La deuxième cour d'appel du circuit américain à Manhattan a déclaré qu'un juge de première instance n'aurait pas dû s'appuyer sur un accord d'utilisation de décembre 2021 pour conclure que Coinbase ne détenait pas de titre de propriété et n'était pas le vendeur de 79 jetons que les clients avaient échangés.

Dans sa décision (3-0), la cour d'appel a déclaré que Coinbase avait, au fil du temps, modifié matériellement ses contrats d'utilisation et que la version de décembre 2021 n'était pas "concluante" dans l'évaluation des réclamations juridiques des clients.

Les clients de la proposition de recours collectif ont également fait valoir qu'ils n'avaient jamais accepté cette version, ce qui l'a rendue non pertinente dans la décision de rejeter leur affaire.

La décision de vendredi a également confirmé le rejet des plaintes déposées en vertu de la loi fédérale sur les opérations de bourse (Securities Exchange Act), qui visaient à annuler certaines transactions effectuées par des clients.

L'affaire a été renvoyée au juge Paul Engelmayer du district de Manhattan, qui l'avait classée en février 2023.

Dans un message publié sur la plateforme de médias sociaux X, Paul Grewal, directeur juridique de Coinbase, a déclaré que la bourse se félicitait du rejet de certaines plaintes.

"Il n'y a pas de responsabilité privée pour les échanges secondaires d'actifs numériques sur des bourses comme Coinbase", a-t-il écrit. "Pourquoi ? parce que les contrats sont importants.

Jordan Goldstein, un avocat des clients, a déclaré qu'ils étaient reconnaissants de la décision et qu'ils prévoyaient de reprendre leur procès contre Coinbase et son directeur général Brian Armstrong.

En concluant que Coinbase n'était pas un vendeur, Engelmayer avait déclaré que la bourse n'avait pas de rôle direct dans les transactions, bien qu'elle ait prétendument promu la "prétendue proposition de valeur" des jetons et distribué des jetons gratuits pour augmenter le volume des transactions.

Le 27 mars, la juge du district de Manhattan, Katherine Polk Failla, a rejeté la demande de Coinbase de rejeter une action en justice de la Securities and Exchange Commission (Commission des valeurs mobilières et des changes), selon laquelle Coinbase aurait illégalement facilité l'échange de jetons qui auraient dû être enregistrés en tant que valeurs mobilières.

L'affaire est Oberlander et al v Coinbase Global Inc et al, 2nd U.S. Circuit Court of Appeals, No. 23-184. (Reportage de Jonathan Stempel à New York ; Rédaction d'Aurora Ellis)