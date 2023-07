Les actions de Coinbase Global Inc ont bondi de près de 25 % jeudi, devant d'autres sociétés liées aux crypto-monnaies et à la blockchain, à la suite d'une victoire juridique historique dans un procès très suivi impliquant la société de blockchain Ripple Labs Inc.

Un juge de district américain a statué jeudi que Ripple Labs n'avait pas violé la loi fédérale sur les valeurs mobilières en vendant son jeton XRP sur les bourses publiques, une décision qui a fait grimper la valeur du jeton de 74 %.

La Securities and Exchange Commission (SEC) avait accusé Ripple Labs et ses dirigeants actuels et anciens d'avoir vendu des titres non enregistrés lors d'une offre de 1,3 milliard de dollars pour le XRP, créé en 2012.

C'est la première fois qu'un juge américain se prononce contre la SEC lorsque l'agence prétend qu'un jeton cryptographique est un titre et qu'il est soumis à ses règles strictes de protection des investisseurs, ce qui renforce l'optimisme quant à l'avenir du marché des cryptomonnaies.

Les actions de Coinbase, qui est également impliqué dans un litige avec la SEC au sujet de son commerce de jetons de crypto-monnaie, ont bondi de 24,5 % jeudi à la suite de la décision, terminant à 107 $. Riot Platforms Inc a bondi de 15 %, Marathon Digital Holdings Inc a augmenté de 14,5 % et Microstrategy Inc a gagné 11,7 %. Hut 8 Mining Corp a augmenté de 17,7 %.

Coinbase a déclaré qu'elle autoriserait à nouveau les échanges du jeton XRP sur sa plateforme, conformément à la décision de justice. "Nous avons lu la décision réfléchie du juge Torres. Nous avons soigneusement revu notre analyse. Il est temps de réinscrire le XRP sur la liste", a déclaré Paul Grewal, directeur juridique de Coinbase, sur Twitter.

Le Bitcoin, la plus grande crypto-monnaie du monde, était en dernier lieu en hausse de 4,1% à 31 584, tandis que l'Ethereum, la deuxième crypto-monnaie du monde, a augmenté de 6,43% à 1 993,3 dollars.