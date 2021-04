Coinbase : va faire son entrée au Nasdaq

Coinbase, plateforme spécialisée dans l'achat/vente de cryptomonnaies, fera son entrée aujourd'hui sur le marché du Nasdaq.



Avec près de 56 millions d'utilisateurs, Coinbase s'est fixé la mission 'd'accroître la liberté économique dans le monde', assure son directeur général Brian Armstrong.



Au 12 avril, Coinbase avait une capitalisation de 261,3 millions d'actions, dont 130,7 millions d'actions ordinaires de classe A. Ce sont ces dernières qui entreront sur le marché ce jour.



La plateforme rassemble 223 milliards de dollars d'actifs, soit 11,3% de part de marché des actifs cryptographiques, assure Coinbase.



Au terme des six premiers mois de l'exercice 2021, la société indique avoir réalisé un chiffre d'affaires de 1,8 milliard de dollars et un bénéfice net compris entre 730 et 800 millions de dollars.



