Cryptoverse : Parlons de DEX, bébé

L'effondrement spectaculaire de FTX de Sam Bankman-Fried, une importante bourse de crypto-monnaie centralisée, a déclenché une vague d'appels à plus de réglementation de la part des banquiers et des investisseurs traditionnels.

À l'inverse, certains acteurs de la cryptofinance s'inspirent de la vision originale du créateur du bitcoin, Satoshi Nakamoto, en supprimant les intermédiaires financiers et en adoptant des échanges décentralisés, où les investisseurs échangent entre eux sur la blockchain.

Le 10 novembre, au moment de l'implosion de FTX, les volumes d'échange quotidiens globaux sur les DEX, dont Uniswap, ont bondi jusqu'à 12 milliards de dollars, leur plus haut niveau depuis mai, selon les données de l'observateur de marché DeFi Llama, bien qu'ils aient depuis réduit leurs gains.

Quatre jours plus tard, les volumes de novembre avaient dépassé l'ensemble du mois précédent, selon CryptoCompare.

Pendant ce temps, les flux hebdomadaires de bitcoins provenant des échanges centralisés, ou CEX, ont enregistré leur plus grande sortie nette jamais vue, avec 97 805 pièces déplacées des plateformes au cours des sept jours au 13 novembre, selon les données de CryptoCompare.

"Il est maintenant clair qu'il peut y avoir un risque associé à la détention d'actifs dans une entité centralisée", a déclaré Varun Kumar, PDG de l'échange de crypto décentralisé Hashflow. "Les données montrent que les utilisateurs se tournent vers des solutions de trading décentralisées."

Néanmoins, les DEX ne sont pas nécessairement plus sûrs que leurs rivaux centralisés, les investisseurs inexpérimentés étant potentiellement exposés à des risques énormes.

Les utilisateurs échangent des jetons directement entre eux en utilisant des contrats intelligents basés sur la blockchain, au lieu de faire transiter les fonds par un intermédiaire ou une autorité centrale.

Ainsi, comme avec d'autres plateformes dans le monde de la finance décentralisée (DeFi) ou Web3, il n'y a pas de surveillance centrale et - pour le meilleur ou pour le pire - les investisseurs sont responsables de leurs transactions, des règlements et de la conservation des pièces ou des jetons.

En comparaison, les CEX, tels que Coinbase, Binance et FTX, s'apparentent davantage aux bourses traditionnelles de Wall street, jouant le rôle d'intermédiaire dans les transactions, rendant ainsi les échanges plus conviviaux, notamment pour les nouveaux investisseurs, et proposant parfois des services de garde de pièces, comme FTX.

De nombreux acteurs centralisés ont également fait pression pour renforcer la confiance des utilisateurs avec des mesures visant à accroître la transparence, comme la démonstration de la preuve de leurs réserves.

Coinbase, Binance et FTX n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Graphique : Les investisseurs en crypto-monnaies agissent avec prudence -

FTX SHENANIGANS

Cela dit, les défenseurs de la décentralisation affirment que les DEX pourraient proposer aux investisseurs une certaine protection contre le genre de manigances qui semblent avoir eu lieu chez FTX, où pas moins d'un milliard de dollars de fonds de clients auraient disparu.

Les DEX ne peuvent pas arrêter les retraits, ils exigent que les utilisateurs conservent la garde de leurs fonds, et l'activité de négociation et les réserves peuvent être retracées directement sur la blockchain.

"Les DEX sont définitivement attrayants pour les gens car ils réduisent les risques d'un opérateur malveillant ou d'un point de défaillance unique dans le système", a déclaré David Wells, PDG de la bourse de crypto-monnaies Enclave Markets, qui propose des éléments de services centralisés et décentralisés.

Le crash de FTX a certainement gonflé les volumes de transactions sur les échanges décentralisés à l'époque.

Les volumes du plus grand DEX, Uniswap, ont atteint 17,2 milliards de dollars au cours de la semaine du 6 au 13 novembre, contre un peu plus de 6 milliards de dollars la semaine précédente, tandis que d'autres échanges décentralisés plus petits ont également signalé des volumes plus élevés.

GMX a vu plus de 6 milliards de dollars dans la semaine suivant le 6 novembre, lorsque les problèmes de FTX ont été révélés, soit trois fois plus que ses moyennes hebdomadaires récentes. Hashflow a vu 110 millions de dollars le 9 novembre, le jour où Binance a abandonné un plan de sauvetage de FTX, contre une moyenne quotidienne de 25 millions de dollars.

Malgré la récente flambée, la crypto ne migre pas en masse vers les échanges DeFi, et les volumes quotidiens du DEX sont retombés près des niveaux d'octobre, à moins de 3 milliards de dollars.

Néanmoins, il y a eu une migration plus large et plus subtile vers les échanges décentralisés, les données de Chainalysis montrant que les volumes d'échange mensuels globaux sur les DEX étaient compris entre 181,5 milliards et 240,3 milliards de dollars d'août à octobre, contre une fourchette de 173 milliards à 203,5 milliards de dollars pour les CEX.

RÉDUIRE LA VITESSE DES ÉCHANGES

Le regain d'intérêt pour les DEX est lié au débat au cœur de la crypto depuis le livre blanc sur le bitcoin de Satoshi Nakamoto il y a 14 ans : le rôle, s'il en est, que la centralisation et la réglementation devraient jouer dans l'écosystème crypto.

Si certains investisseurs préfèrent la transparence des échanges décentralisés, ces plateformes ne conviennent pas aux investisseurs tels que les institutions financières traditionnelles et les sociétés de négoce spécialisées, a déclaré Wells chez Enclave Markets.

Par exemple, les DEX ont généralement des vitesses de transaction plus lentes, tandis que les fonds spéculatifs pourraient ne pas vouloir que leurs stratégies de trading soient publiquement traçables sur la blockchain.

De nombreuses institutions financières traditionnelles sont également tenues légalement de détenir des fonds externes auprès d'un dépositaire externe et ne seraient pas en mesure d'"auto-déposer" les actifs des investisseurs pour les négocier sur des bourses décentralisées.

L'avenir est-il donc au DEX ou au CEX ?

De nombreux acteurs du marché voient coexister des bourses centralisées et décentralisées.

"L'interconnexion est essentielle", a déclaré Chris Kline, cofondateur de Bitcoin IRA, qui propose des comptes de retraite en cryptomonnaies, en faisant référence aux DEX et CEX qui se développent ensemble à mesure que le commerce des cryptomonnaies se développe.

"Les deux existeront à l'avenir".