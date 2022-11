De nouveaux détails émergent sur la faillite de FTX et les fonds manquants

La saga qui a secoué le monde de la crypto a commencé par une rumeur le 2 novembre et a culminé vendredi avec FTX déposant une demande de protection du tribunal des faillites américain contre les créanciers et le fondateur Sam Bankman-Fried démissionnant de son poste de directeur général dans l'effondrement le plus médiatisé du secteur.

La plateforme d'échange de crypto en difficulté s'était efforcée de lever des milliards pour éviter la faillite, les traders s'étant précipités pour retirer 6 milliards de dollars de la plateforme en seulement 72 heures et la bourse rivale Binance ayant abandonné une proposition de sauvetage cette semaine.

FTX, la société de trading de crypto affiliée Alameda Research et environ 130 de ses autres sociétés ont entamé une procédure de faillite volontaire en vertu du chapitre 11 dans le Delaware, a déclaré FTX vendredi dans un communiqué sur Twitter.

Dans un tweet de suivi, FTX a déclaré que ses filiales LedgerX LLC, FTX Digital Markets, FTX Australia Pte Ltd, FTX Capital Markets, Embed Financial Technologies et Embed Clearing n'étaient pas incluses dans les dépôts du chapitre 11.

Des personnes familières avec l'affaire ont déclaré à Reuters qu'au moins 1 milliard de dollars de fonds de clients ont disparu de FTX.

Bankman-Fried a secrètement transféré 10 milliards de dollars de fonds de clients de FTX à Alameda, ont-ils dit. Une grande partie de cette somme a depuis disparu, ont-elles dit, une source estimant le montant manquant à environ 1,7 milliard de dollars et une autre estimant l'écart entre 1 et 2 milliards de dollars.

Les neuf jours d'agitation ont frappé les marchés des cryptomonnaies déjà en difficulté, envoyant le bitcoin à son plus bas niveau depuis deux ans. Le bitcoin a baissé après l'annonce de FTX et a perdu 18 % ce mois-ci, à 16 818 $ samedi.

Les actions des entreprises liées aux cryptomonnaies et à la blockchain ont baissé. Le jeton FTT de FTX a plongé de 30 % vendredi, portant son effondrement ce mois-ci à 91 %.

"Les choses vont continuer à mijoter après le crash de FTX", a déclaré Alan Wong, directeur des opérations de Hong Kong Digital Asset Exchange.

"Avec un écart de 8 milliards de dollars entre le passif et l'actif, lorsque FTX sera insolvable, cela déclenchera un effet domino, qui conduira une série d'investisseurs liés à FTX à faire faillite ou à être obligés de vendre des actifs. Dans un marché baissier illiquide, l'événement entraînera une nouvelle série de baisses des cryptomonnaies, ainsi qu'une liquidation de l'effet de levier."

C'est une chute abrupte de la grâce pour une entreprise qui était autrefois une coqueluche de l'industrie de la crypto. FTX a levé 400 millions de dollars auprès d'investisseurs en janvier, valorisant l'entreprise à 32 milliards de dollars.

Bankman-Fried, 30 ans, connu pour sa tenue en short et t-shirt, est passé du statut d'enfant-vedette des succès de la crypto à celui de protagoniste du crash le plus médiatisé de l'industrie.

CONTENIR LES PERTES

Dans sa demande de mise en faillite, FTX Trading a déclaré avoir un actif de 10 à 50 milliards de dollars, un passif de 10 à 50 milliards de dollars et plus de 100 000 créanciers. John J. Ray III, un expert en restructuration, a été nommé pour reprendre le poste de PDG.

La bourse de cryptomonnaies Coinbase Global Inc amortira l'investissement que sa branche ventures a fait dans FTX en 2021, selon une personne familière avec la question. Son PDG, Brian Armstrong, a déclaré à CNBC que les marchés de crypto-monnaies avaient besoin d'une réglementation pour éviter d'autres faillites comme celle de FTX.

Le détaillant américain de jeux vidéo GameStop Corp a déclaré qu'il mettait fin à son partenariat de commercialisation de cartes-cadeaux avec FTX US et qu'il remboursait intégralement ses clients.

Le créancier de crypto-monnaies en faillite Celsius a déclaré dans un tweet qu'il avait quelques jetons Serum sur FTX, dont la plupart étaient verrouillés, ainsi que quelque 13 millions de dollars de prêts à Alameda.

"Nous pensons que les marchés des cryptomonnaies restent trop petits et trop cloisonnés pour provoquer une contagion sur les marchés financiers, avec une capitalisation boursière de 890 milliards de dollars par rapport aux 41 000 milliards de dollars d'actions américaines", ont écrit les analystes de Citi.

"En quatre ans, FTX a levé 1,8 milliard de dollars auprès du capital-risque et des fonds de pension. C'est la principale façon dont les marchés financiers pourraient souffrir, car cela pourrait avoir d'autres implications mineures pour les chocs de portefeuille dans un régime macro volatile."

Le hedge fund Galois Capital avait la moitié de ses actifs piégés sur FTX, le co-fondateur Kevin Zhou a déclaré aux investisseurs dans une lettre récente, a rapporté le Financial Times, estimant le montant à environ 100 millions de dollars.