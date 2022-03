Exclusif - Les Russes liquident leurs crypto-monnaies aux EAU pour trouver des havres de sécurité

Certains clients utilisent des cryptomonnaies pour investir dans l'immobilier aux Émirats arabes unis, tandis que d'autres veulent faire appel à des sociétés sur place pour transformer leur argent virtuel en monnaie forte et le planquer ailleurs, ont indiqué les sources.

Au cours des dix derniers jours, une société de crypto-monnaies a reçu de nombreuses demandes de courtiers suisses souhaitant liquider des milliards de dollars de bitcoins parce que leurs clients craignent que la Suisse ne gèle leurs actifs, a déclaré un dirigeant, ajoutant qu'aucune des demandes n'était inférieure à 2 milliards de dollars.

"Nous en avons eu cinq ou six au cours des deux dernières semaines. Aucune n'a encore abouti - elles sont en quelque sorte tombées à la dernière minute, ce qui n'est pas rare - mais nous n'avons jamais eu autant d'intérêt", a déclaré le cadre, ajoutant que sa société reçoit normalement une demande pour une transaction importante une fois par mois.

"Nous avons un gars - je ne sais pas qui il est, mais il est venu par l'intermédiaire d'un courtier - et ils sont comme, 'nous voulons vendre 125.000 bitcoins'. Et je lui réponds : 'Quoi ? C'est 6 milliards de dollars les gars'. Et ils m'ont dit : 'Oui, nous allons l'envoyer à une société en Australie'", a déclaré le dirigeant.

Dubaï, le centre financier et d'affaires du Golfe et un hub crypto en pleine expansion, est depuis longtemps un aimant pour les ultra-riches du monde et le refus des EAU de prendre parti entre les alliés occidentaux et Moscou a signalé aux Russes que leur argent y est en sécurité.

Un courtier immobilier, dont la société s'est associée à un service de cryptomonnaies pour aider les gens à acheter des biens, a déclaré : "Nous avons vu beaucoup de Russes et même de Biélorusses venir à Dubaï et apporter tout ce qu'ils peuvent apporter, même en crypto-monnaie."

COMMENT ÉCHAPPER AUX SANCTIONS ?

Une source financière des Émirats arabes unis a confirmé que des Russes achetaient des biens immobiliers à Dubaï, en utilisant la crypto comme moyen de sortir leur argent d'autres juridictions et de le placer dans l'État du Golfe.

Les bourses de cryptomonnaies ont déclaré, tout en donnant peu de détails, qu'elles bloquaient les comptes des Russes sanctionnés par l'Occident en raison de l'invasion de l'Ukraine par Moscou, que la Russie qualifie d'"opération spéciale".

Les principales bourses telles que Coinbase Global Inc et Binance disent qu'elles prennent des mesures pour s'assurer que la crypto n'est pas utilisée comme un véhicule pour échapper aux sanctions, et qu'elles collaborent avec les forces de l'ordre sur cette question.

Cependant, comme la crypto-monnaie propose aux utilisateurs un degré élevé d'anonymat, des pays européens tels que l'Allemagne et l'Estonie ont appelé cette semaine à une surveillance plus stricte afin d'éliminer toute faille qui pourrait permettre de contourner les sanctions.

Trois diplomates occidentaux ont déclaré qu'ils étaient de plus en plus alarmés par le nombre de Russes qui, ces dernières semaines, cherchaient un refuge aux EAU pour leur fortune, notamment dans l'immobilier, et qu'ils craignaient que certains d'entre eux n'agissent pour le compte de personnes soumises à des sanctions.

Deux des diplomates ont déclaré qu'ils étaient sceptiques quant à la volonté des EAU de sévir contre les richesses russes dans l'État du Golfe, qui, selon eux, sont principalement détenues à Dubaï, citant la position neutre du pays dans le conflit.

Un tiers d'entre eux ont dit espérer que les EAU, qui sont également une plaque tournante du commerce de l'or, comprennent les implications pour leur réputation et prennent des mesures.

Ce mois-ci, les EAU ont été placés sur une "liste grise" en vue d'une surveillance accrue de la part du Groupe d'action financière (GAFI), organisme de surveillance de la criminalité financière et du blanchiment d'argent.

Le GAFI a cité des risques dans certaines industries, notamment les agents immobiliers et les négociants en métaux précieux. Dubaï a adopté une loi sur les actifs virtuels cette semaine et a établi un régulateur. Le régulateur des EAU a déclaré qu'il était sur le point d'émettre des réglementations et a mené des consultations sur les risques de blanchiment d'argent dans le secteur.

Le bureau des médias du gouvernement de Dubaï et la banque centrale des EAU n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Le ministère des Affaires étrangères des EAU a déclaré qu'il n'avait pas d'autre commentaire à faire que les déclarations précédentes selon lesquelles le gouvernement a un "engagement fort" à travailler avec le GAFI sur les domaines à améliorer dans son régime de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

MARINA ET CENTRE-VILLE

Certains experts affirment que la transparence relative des transactions en cryptomonnaies, qui sont enregistrées sur le grand livre de la blockchain qui sous-tend le bitcoin et d'autres jetons, rend difficile l'évasion des sanctions à grande échelle.

Le Trésor américain a déclaré lundi que l'évasion des sanctions à l'aide de crypto-monnaies n'était "pas nécessairement réalisable", et a appelé les entreprises du secteur à la vigilance.

Deux sources familières avec la question ont déclaré que les entreprises des EAU avaient des préoccupations de réputation concernant les affaires avec les Russes, mais ont estimé que l'abstention de l'État au Conseil de sécurité de l'ONU, lorsque la Russie a opposé son veto à une résolution condamnant son invasion de l'Ukraine, était un signal qu'ils ne devraient pas imposer de restrictions aux Russes.

Les Émirats arabes unis, qui ont approfondi leurs liens avec la Russie au fil des ans, ne se sont pas alignés sur les sanctions imposées par les nations occidentales et leur banque centrale n'a émis aucune directive concernant ces mesures.

Dubaï, une destination touristique attrayante, est depuis longtemps populaire auprès des Russes, qui figuraient parmi les principaux visiteurs et acheteurs de biens immobiliers avant même que la guerre et les sanctions qui ont suivi ne jettent l'économie russe dans la tourmente.

Apurv Trivedi de Healy Consultants, qui conseille sur la création d'entreprises, y compris des sociétés de crypto-monnaies, a déclaré qu'ils avaient définitivement reçu plus d'intérêt de la part des clients russes.

"Ils essaient essentiellement de se protéger contre les pressions inflationnistes qui se produisent contre la monnaie russe. La crypto a donc été une très bonne sortie pour eux afin de gérer les risques auxquels ils sont confrontés", a déclaré Trivedi. "C'est un bon fournisseur de liquidités pour eux".

Sami Fadlallah de Healy a déclaré qu'une grande partie de l'argent provenant de Russie s'est déplacée dans l'immobilier de Dubaï, citant à la fois les discussions de l'industrie et l'expérience de leur entreprise.

"Les gens parquent leur argent dans des dizaines d'appartements dans la Marina, le centre-ville", a déclaré Fadlallah.

"Nous avons vu beaucoup de Russes couvrir leurs paris contre la dévaluation du rouble en déplaçant beaucoup d'actifs dans la crypto. Et les EAU sont relativement lâches en termes de réglementation et d'autorités sur le transfert de crypto ici."