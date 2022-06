Explicatif - Les détenteurs de crypto-monnaies peuvent-ils récupérer leurs pertes devant les tribunaux ?

QUI EST POURSUIVI ?

Les sociétés qui ont créé les cryptomonnaies, les bourses qui en ont facilité la vente et les personnes qui en ont fait la promotion ont toutes été poursuivies.

Kyle Roche, qui représente les détenteurs de cryptomonnaies dans plusieurs procès, a déclaré que les plaintes américaines concernant les cryptomonnaies impliquent souvent des violations présumées des lois fédérales sur les valeurs mobilières ou les marchandises, qui interdisent la fraude et la manipulation et exigent que les produits et les opérateurs soient enregistrés auprès des autorités américaines.

La dernière action en justice a visé Terraform Labs, la société derrière Terra USD, en raison de l'effondrement récent du stablecoin.

Un investisseur en crypto-monnaies a intenté un procès à la société basée à Séoul et à son directeur général Do Kwon le 17 juin, alléguant qu'ils n'ont pas enregistré les actifs numériques de la société en tant que titres et qu'ils ont travaillé avec plusieurs fonds de capital-risque qui soutenaient Terra USD pour escroquer les investisseurs.

Un porte-parole de Terraform Labs a qualifié les allégations de non fondées.

Tether, qui est à l'origine du plus grand stablecoin du monde, a été accusé de truquer les marchés des cryptomonnaies dans un procès à New York. Et Ripple, dont les fondateurs ont créé le jeton XRP, a été frappé par un procès en Californie, affirmant qu'il a vendu des titres non enregistrés.

Les deux poursuites ont survécu aux motions de rejet.

Un porte-parole a déclaré que Ripple conteste les allégations et se défendra contre elles. Tether n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Les bourses de cryptomonnaies ont été une autre cible pour les investisseurs qui cherchent à récupérer leurs pertes.

Binance U.S. a été poursuivie le 13 juin par des investisseurs affirmant qu'elle a faussement commercialisé le TerraUSD comme un actif sûr avant son effondrement. Et en mars, des investisseurs ont accusé Coinbase de vendre 79 actifs numériques en tant que titres non enregistrés.

Binance et Coinbase ont nié ces allégations.

Les investisseurs poursuivent également des célébrités qui ont publiquement vanté les cryptomonnaies. Une action en justice déposée à Los Angeles affirme que la star de la télé-réalité Kim Kardashian et la légende de la boxe Floyd Mayweather Jr. se sont livrés à une opération de pompage et de déversement de cryptomonnaies. Les représentants de Kardashian et Mayweather n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

POURSUITES JUDICIAIRES

Une vague de poursuites judiciaires intentées en 2020 contre des bourses, alléguant qu'elles ont alimenté un boom illégal des pièces numériques, a largement échoué après que les juges ont estimé que certaines des plaintes avaient été déposées trop tard ou avaient trop peu de liens avec les États-Unis.

Le timing ne devrait pas être un problème pour les poursuites plus récentes, mais les détenteurs de cryptomonnaies qui cherchent à poursuivre des sociétés étrangères devant un tribunal américain pourraient encore rencontrer des obstacles.

Des détenteurs de jetons ont obtenu un jugement par défaut à New York contre la bourse KuCoin basée à Singapour, mais ont abandonné l'affaire après qu'un tribunal singapourien n'ait pas voulu obliger la société à fournir des informations pour faire appliquer le jugement.

KuCoin n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Un autre obstacle potentiel pour les investisseurs déposant des plaintes en vertu des lois sur les valeurs mobilières ou les marchandises sera de montrer que leurs jetons répondent à la définition légale de ces actifs. Certains tribunaux ont jugé que certaines cryptomonnaies correspondaient à cette définition, mais la question n'est toujours pas tranchée.

Les détenteurs de cryptomonnaies peuvent rencontrer des obstacles supplémentaires lorsqu'ils s'attaquent aux bourses. Dans le procès intenté par Coinbase, la bourse a fait valoir qu'elle n'était pas partie aux transactions et que les litiges privés ne peuvent pas faire appliquer les exigences d'enregistrement.

DES DÉTENTEURS DE CRYPTO-MONNAIES ONT-ILS GAGNÉ DE L'ARGENT AU TRIBUNAL ?

Alors que de nombreux procès concernant les cryptomonnaies sont en cours, la SEC a récupéré quelques fonds pour les investisseurs dans une poignée d'actifs numériques par le biais de règlements.

Mais même après un règlement, les investisseurs peuvent être confrontés à de longues attentes et se retrouver avec moins que ce qu'ils ont déboursé.

L'année dernière, la société de blockchain Block.one a accepté de payer 27,5 millions de dollars pour régler le procès des détenteurs de jetons alléguant qu'elle avait violé la loi sur les valeurs mobilières.

Plus de 100 détenteurs de jetons ont déposé des réclamations d'une valeur de plus de 75,7 millions de dollars, selon les documents déposés au tribunal. Le règlement n'a pas encore reçu l'approbation finale.