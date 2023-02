Explicatif - Qu'est-ce que le "staking", la pratique des cryptomonnaies dans le collimateur des régulateurs ?

Le 9 février, la bourse de crypto-monnaies Kraken a accepté de fermer son service de jalonnement pour les clients américains et de payer 30 millions de dollars de pénalités, dans le cadre d'un règlement avec le régulateur, et les investisseurs craignent qu'une interdiction plus large de cette pratique ne suive.

Voici ce que vous devez savoir sur le jalonnement :

Qu'est-ce que le jalonnement ?

Le jalonnement est un processus dans lequel les détenteurs de cryptomonnaies se portent volontaires pour participer à la validation des transactions sur la blockchain - en d'autres termes, il s'agit de vérifier que le grand livre s'additionne.

La vérification n'est pas effectuée par des individus, mais par des ordinateurs du réseau de la blockchain, souvent par l'intermédiaire de services de jalonnement tiers. En retour, les validateurs, qui ne peuvent pas utiliser leurs cryptomonnaies impliquées dans le processus de validation pendant un certain temps, reçoivent une part des frais de transaction ou des cryptomonnaies nouvellement créées. Cette récompense est ensuite transmise aux clients des échanges centralisés qui acceptent de miser leurs actifs.

Du point de vue du client, il s'agit d'un moyen de recevoir des retours sur les cryptomonnaies, en acceptant qu'elles soient "mises au travail" ou "bloquées" pendant une certaine période. Le jalonnement n'est possible que sur les blockchains "proof-of-stake", telles qu'ethereum.

La question pour les régulateurs est de savoir si ce système de récompense ressemble à un contrat d'investissement et doit respecter les règles qui l'accompagnent.

Quelles sont les entreprises qui s'y adonnent ?

Presque toutes les principales bourses de crypto-monnaies proposent des services de jalonnement à leurs clients pour une variété de jetons, notamment Coinbase, Binance, Crypto.com, Gemini, Huobi et OKX. Ces entreprises proposent à leurs clients des rendements annuels en pourcentage allant de 2 % à 40 % sur certains jetons. Les jetons les plus populaires qui peuvent être jalonnés comprennent l'ethereum, Solana, Polygon et Avalanche.

Alors que ces bourses centralisées offrent le jalonnement en tant que service à leurs clients, les propriétaires de cryptomonnaies peuvent également jalonner leurs jetons sur des bourses décentralisées, comme Uniswap, bien que cela nécessite davantage de connaissances techniques.

Les entreprises de crypto-monnaies ne sont pas les seules concernées. L'application bancaire numérique britannique Revolut a récemment commencé à permettre aux clients du Royaume-Uni et d'Europe de miser les cryptomonnaies qu'ils détiennent sur la plateforme.

Pourquoi les régulateurs sont-ils mécontents ?

La SEC a déclaré que la plupart des fournisseurs de jalonnement ne fournissent pas aux clients les informations appropriées sur la façon dont leur cryptomonnaie sera utilisée et qu'ils devraient enregistrer leurs services de jalonnement auprès de l'agence. Dans son règlement avec la SEC le 9 février, Kraken n'a ni admis ni nié l'affirmation de la SEC selon laquelle son service de jalonnement aurait dû être enregistré.

Le président de la SEC, Gary Gensler, a déclaré que cette action devrait mettre en garde les autres bourses de crypto-monnaies qui proposent des services similaires aux utilisateurs américains, et que ces plateformes devraient se mettre en conformité avec les lois sur les valeurs mobilières.

Alors que les régulateurs ont exprimé leurs préoccupations concernant les produits cryptographiques qui attirent les clients avec la promesse de rendements élevés, la pratique du jalonnement n'a pas fait l'objet d'une attention réglementaire spécifique dans les pays autres que les États-Unis.

Kraken a déclaré qu'il continuerait à proposer le jalonnement aux clients basés en dehors des États-Unis.

Quelle sera la prochaine étape ?

Bien que Gensler ait déclaré que le règlement de la SEC avec Kraken devrait être un signe d'avertissement pour le reste de l'industrie des cryptomonnaies, il n'est pas immédiatement clair que les autres bourses de cryptomonnaies qui proposent le jalonnement enregistreront ces services auprès de la SEC.

Dans une déclaration, Coinbase a déclaré que son programme de jalonnement n'était pas affecté par le règlement de Kraken avec la SEC parce que son propre service est "fondamentalement différent" de celui de Kraken.

La Blockchain Association, un groupe commercial de l'industrie qui représente un certain nombre de sociétés de cryptomonnaies importantes aux États-Unis, a noté que le règlement de Kraken n'a pas force de loi, mais qu'il devrait servir à inciter le Congrès à adopter une législation qui régit les cryptomonnaies.