Factbox-Les nombreuses sociétés de l'empire cryptographique de Digital Currency Group

Genesis a déclaré qu'elle s'efforçait d'éviter une faillite, mais les investisseurs craignent que son effondrement ne fasse tomber d'autres entreprises et projets connectés.

Voici ce que nous savons sur les nombreuses sociétés que possède Digital Currency Group :

COINDESK

DCG a acquis le site d'informations sur les crypto-monnaies CoinDesk en 2016 après avoir précédemment investi dans ce média. À l'époque, TechCrunch avait évalué la valeur de l'opération entre 500 000 et 600 000 dollars.

En novembre, CoinDesk a publié une fuite du bilan d'Alameda Research, la société de trading de crypto fondée par Sam Bankman-Fried. De nombreux observateurs du secteur ont cité ce rapport comme le catalyseur de la chute d'Alameda et de FTX, la bourse de crypto de Bankman-Fried, qui a déposé le bilan moins de deux semaines plus tard.

GENESIS

Genesis Trading était à l'origine la division d'échange de bitcoins de SecondMarket du chef de la direction de DCG, Barry Silbert, mais elle a été relancée avec son nouveau nom en tant que filiale de DCG lorsque Silbert a lancé la société à risque en 2015.

La branche de prêt de crypto de Genesis, Genesis Global Capital, a annoncé en novembre que sa branche de prêt de crypto cesserait de faire de nouveaux prêts et bloquerait les clients pour qu'ils retirent des fonds, citant la dislocation du marché causée par l'effondrement de FTX.

Genesis Global Capital s'était associé à un certain nombre d'autres sociétés de crypto, dont la bourse de crypto Gemini, pour proposer un produit de prêt de crypto. Gemini affirme maintenant que ses clients doivent 900 millions de dollars à Genesis.

Genesis doit plus de 3 milliards de dollars à ses créanciers, dont Gemini, selon une personne connaissant bien le dossier.

GDC lui-même doit 1,675 milliard de dollars à la branche de prêt de crypto de Genesis, selon une lettre que Silbert a envoyée aux actionnaires en novembre. Cela comprend un billet à ordre de 1,1 milliard de dollars qui semble être lié aux dettes que DCG a assumées auprès de Genesis après avoir été durement touchée par l'effondrement du fonds spéculatif crypto Three Arrows Capital basé à Singapour.

GRAYSCALE

Silbert a lancé Grayscale Investments en 2013 après avoir quitté son poste de PDG de SecondMarket. Après avoir vendu SecondMarket à Nasdaq Inc en 2015, il a lancé DCG, Grayscale étant l'une des filiales de la société.

Le fonds phare de Grayscale, Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), est le plus grand fonds bitcoin au monde, un fonds que la société espère voir un jour transformé en fonds négocié en bourse.

Le GBTC ne s'est pas négocié avec une prime par rapport au prix du bitcoin, son actif sous-jacent, depuis début 2021. DCG s'est lancé dans un effort pour réduire la décote en 2021, annonçant un plan pour dépenser jusqu'à 1 milliard de dollars pour acheter des actions GBTC.

Les problèmes de l'activité de prêt de Genesis n'ont pas eu d'impact sur DCG et ses filiales, a déclaré DCG en novembre, tandis que Grayscale a déclaré que ses actifs sous-jacents n'étaient pas affectés.

AUTRES INVESTISSEMENTS EN CAPITAL-RISQUE

DCG est un investisseur prolifique en capital-risque, listant plus de 160 entreprises dans son portefeuille sur son site Web, dont il a acquis 28, selon lui. La bourse de crypto-monnaies Luno et la société d'extraction et de jalonnement de crypto-monnaies Foundry sont listées comme des filiales.

DCG est également un investisseur dans les bourses de crypto-monnaies américaines Coinbase et Kraken, et ses autres participations comprennent la société américaine Circle, qui gère le stablecoin USDC, et les sociétés d'analyse de blockchain Chainalysis, Dune Analytics, Elliptic et Etherscan.