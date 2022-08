L'entreprise indienne CoinSwitch coopère avec l'agence de lutte contre la criminalité financière -CEO

CoinSwitch, évaluée à 1,9 milliard de dollars, affirme être la plus grande société de crypto-monnaie en Inde, avec plus de 18 millions d'utilisateurs enregistrés. L'entreprise est soutenue par Andreessen Horowitz, Tiger Global et Coinbase Ventures.

Ashish Singhal, s'exprimant pour la première fois publiquement au sujet de la perquisition de jeudi, a déclaré que sa société s'engageait avec l'unité de l'Indian Enforcement Directorate dans le centre technologique de Bengaluru sur le fonctionnement de sa plateforme cryptographique.

"La plupart de leur engagement avec nous a consisté à savoir ce que fait CoinSwitch", a déclaré Singhal, disant que les enquêtes comprenaient les opérations d'échanges de crypto-monnaies, comment les utilisateurs étaient embarqués et les détails sur les normes de connaissance du client.

Une personne ayant une connaissance directe a déclaré que l'affaire concerne des violations présumées des lois indiennes sur les devises étrangères. Les agents ont posé des questions sur les investissements étrangers, les revenus et les sorties de fonds pour vérifier la conformité, et ont saisi des documents financiers, a déclaré la source.

Singhal a refusé de préciser les allégations de l'agence, invoquant des sensibilités juridiques.

L'Enforcement Directorate n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

L'enquête sur CoinSwitch intervient dans un contexte de renforcement de la surveillance réglementaire du secteur de la crypto-monnaie en Inde.

Dans une affaire distincte, l'agence a gelé ce mois-ci 8 millions de dollars d'actifs de WazirX, une bourse de devises virtuelles de premier plan, dans le cadre d'une enquête sur un rôle possible dans l'aide apportée aux sociétés d'applications de prêts instantanés pour blanchir les produits du crime en les convertissant en cryptomonnaies sur sa plateforme.

WazirX conteste ces allégations.

L'agence a déclaré qu'elle menait des enquêtes sur le blanchiment d'argent contre plusieurs banques fantômes et leurs sociétés fintech pour de potentielles violations des normes de la banque centrale et des pratiques de prêts prédateurs.

La perquisition de CoinSwitch n'avait "pas pour objet le blanchiment d'argent", a déclaré M. Singhal. L'agence "s'est engagée avec nous en ce qui concerne le fonctionnement de notre plateforme cryptographique et nous coopérons pleinement avec eux", a-t-il dit.

Bien qu'aucune donnée officielle ne soit disponible sur la taille du marché cryptographique indien, CoinSwitch estime que le nombre d'investisseurs peut atteindre 20 millions, avec des avoirs totaux d'environ 6 milliards de dollars.