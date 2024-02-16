* LE PDG DE COINBASE GLOBAL, BRIAN ARMSTRONG, DÉCLARE QUE LA SOCIÉTÉ S'ATTEND À CE QUE L'EXPANSION INTERNATIONALE AUGMENTE LES FRAIS DE TRANSACTION ET LES REVENUS DES STABLECOINS EN 2024.
* LE PDG DE COINBASE DÉCLARE QUE SON ENTREPRISE, AINSI QUE D'AUTRES ACTEURS DE L'ESPACE CRYPTOGRAPHIQUE, A CONTRIBUÉ À UN SUPER PAC DE 85 MILLIONS DE DOLLARS POUR LES CANDIDATS PRO-CRYPTO LORS DES PROCHAINES ÉLECTIONS AMÉRICAINES.
* LE PDG DE COINBASE DÉCLARE QU'IL EXPÉRIMENTERA LES PAIEMENTS EN CRYPTO-MONNAIE EN 2024.
* LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE COINBASE DÉCLARE QUE L'ENTREPRISE A PROGRESSÉ DANS SON LITIGE AVEC LA SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION.
* COINBASE EXEC SAYS YET TO SEE CANNIBALIZATION OF FEES BECAUSE OF SPOT BITCOIN ETF APPROVAL Couverture supplémentaire de l'entreprise :