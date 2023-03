La liquidation prévue de Silvergate alimente une nouvelle déroute des cryptomonnaies

RÉACTION DU MARCHÉ :

Les actions des sociétés liées aux cryptomonnaies ont chuté jeudi, l'effondrement de la banque ayant déclenché une crise de confiance dans le secteur.

Les actions de Silvergate ont chuté de 26 %, tandis que celles de Signature Bank et de Coinbase Global Inc, ancien partenaire de Silvergate, ont chuté de 8 % chacune.

COMMENTAIRES :

MARCUS SOTIRIOU, ANALYSTE DE MARCHÉ CHEZ GLOBALBLOCK

"Les investisseurs sont préoccupés par les conséquences de l'effondrement de Silvergate. Je pense que cela pourrait avoir des implications importantes pour les réglementations sur les cryptomonnaies aux États-Unis et la capacité des banques à traiter avec les plateformes d'actifs numériques et les courtiers en crypto-monnaies."

"La faillite de Silvergate n'est pas un problème de crypto-monnaie. Elle est clairement due au fait que Silvergate n'avait pas assez de liquidités, ce qui a conduit à un manque de capital lors de la liquidation bancaire."

KONSTANTIN SHULGA, DIRECTEUR GÉNÉRAL ET COFONDATEUR DE FINERY MARKETS

"Les banques traditionnelles ont refusé de s'engager avec les sociétés de crypto-monnaies en raison d'un manque de règles claires, laissant un vide qui a été comblé par quelques banques prêtes à prendre le risque."

"L'une des plus grandes de ces banques était Silvergate, qui s'est positionnée comme une institution favorable aux crypto-monnaies. Toutefois, cette concentration sur un seul acteur s'est avérée risquée."

"Ce n'est définitivement pas bon pour l'industrie de la crypto, et cela pourrait potentiellement signifier une certaine tendance au déplacement de la crypto en dehors des États-Unis, au moins jusqu'à ce qu'un cadre réglementaire plus complet soit établi aux États-Unis."

MICHAEL PERITO, DIRECTEUR GÉNÉRAL CHEZ KBW

"Il est difficile de savoir quels seront le résultat final et le temps utile de ce processus (de liquidation)."

"Silvergate a toujours un prêt à terme de 205 millions de dollars à Microstrategy pour autant que nous le sachions ; bien que ce prêt ait été largement sur-garanti par BTC et performant à la fin de l'année, nous n'avons pas d'idée sur la façon dont ce prêt pourrait être liquidé, ni sur sa valeur.

AARON KAPLAN, CO-CEO DE PROMETHEUM INC

"Pour que des événements comme FTX et Silvergate soient évités à l'avenir, les intermédiaires financiers en crypto-monnaie doivent se mettre en conformité avec les lois fédérales sur les valeurs mobilières. L'effet domino de FTX et les retombées sur le système financier traditionnel soulignent la nécessité d'une surveillance adéquate de ce secteur."

"Cela impliquerait l'octroi de licences aux intermédiaires financiers crypto en vertu des lois sur les valeurs mobilières et la surveillance par la SEC, et faire cela devrait empêcher le genre de débâcles qui ont conduit à la ruée des banques sur Silvergate en premier lieu."

RICHARD MICO, DIRECTEUR GÉNÉRAL ET DIRECTEUR JURIDIQUE DE BANXA AUX ÉTATS-UNIS

"Il y a clairement une poussée de réglementation par l'application par les agences fédérales aux États-Unis - surnommée Opération Chokepoint 2.0 - qui rend plus difficile le fonctionnement des institutions financières axées sur les crypto-monnaies. En effet, cette pression fait qu'il est de plus en plus difficile pour les entreprises et les négociants en crypto-monnaies d'opérer aux États-Unis."

"En conséquence, il continuera probablement à y avoir une fuite importante des cerveaux et des investissements des États-Unis vers d'autres juridictions, telles que Hong Kong, le Royaume-Uni, l'Europe et Dubaï, qui semblent adopter cette technologie révolutionnaire."