La société américaine de crypto-monnaie Nomad victime d'un vol de 190 millions de dollars

Nomad a déclaré dans un tweet qu'il était "au courant de l'incident" et qu'il enquêtait actuellement, sans donner plus de détails ni la valeur du vol.

La société d'analyse de cryptomonnaies PeckShield a déclaré à Reuters que 190 millions de dollars de cryptomonnaies d'utilisateurs avaient été volés, notamment de l'éther et le stablecoin USDC. D'autres chercheurs en blockchain avancent le chiffre de plus de 150 millions de dollars.

Nomad, basé à San Francisco, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

La société, qui a levé la semaine dernière 22 millions de dollars auprès d'investisseurs dont la principale bourse américaine Coinbase Global, fabrique des logiciels qui relient différentes chaînes de blocs - les grands livres numériques qui sous-tendent la plupart des cryptomonnaies.

Le hold-up visait le "pont" de Nomad - un outil qui permet aux utilisateurs de transférer des jetons entre les blockchains.

Les ponts de blockchain sont de plus en plus souvent la cible de vols, qui sévissent depuis longtemps dans le secteur des crypto-monnaies. Plus d'un milliard de dollars ont été volés aux ponts jusqu'à présent en 2022, selon la société d'analyse de blockchain Elliptic, basée à Londres.

En juin, la société cryptographique américaine Harmony a déclaré que des voleurs avaient dérobé des jetons d'une valeur d'environ 100 millions de dollars dans son produit de pont Horizon.

En mars, des pirates ont volé pour environ 615 millions de dollars de cryptomonnaies de Ronin Bridge, utilisé pour transférer des cryptomonnaies dans et hors du jeu Axie Infinity. Les États-Unis ont lié des hackers nord-coréens à ce vol.

Nomad se décrivait comme une entreprise "security-first" (la sécurité d'abord) qui garderait les fonds des utilisateurs en sécurité.