La valeur du jour à Wall Street - Coinbase va supprimer 950 postes sur 4 700

Coinbase gagne 5,20% à 40,26 dollars, la plate-forme d'échange de cryptomonnaies ayant décidé de supprimer 20% de ses effectifs. Elle bénéficie aussi de la bonne orientation des cryptomonnaies aujourd’hui. 2022 a été une annus horribilis pour ce marché, avec une chute de plus de 60% du bitcoin et la multiplication des affaires. Le point d’orgue de l'année dernière a été la faillite de la plateforme d'échange de cryptomonnaies, FTX, en novembre et les révélations sur ses dérives.



Dans ce contexte délétère, Coinbase va supprimer 950 postes afin de réduire ses coûts alors que l'entreprise comptait environ 4 700 employés a la fin du mois de septembre. Cette réduction d'effectif devrait être réalisée pour l'essentiel d'ici le deuxième trimestre 2023. Coinbase souhaite ainsi réduire ses dépenses opérationnelles de 25% d'ici la fin mars par rapport à fin décembre.



Dans le cadre de ces mesures, la société estime qu'elle engagera des dépenses de restructuration totales d'environ 149 à 163 millions de dollars, dont environ 58 à 68 millions de dollars de charges en espèces liées aux indemnités de départ des employés et autres prestations de cessation d'emploi.



La société prévoit de comptabiliser la quasi-totalité de ces charges au premier trimestre de 2023.



A l'occasion de ces annonces, Coinbase a confirmé sa prévision d'un Ebitda ajusté 2022 dans la limite du " rail de sécurité " de - 500 millions de dollars.



" Les périodes sombres éliminent aussi les mauvaises entreprises, comme nous le voyons actuellement. Mais ceux d'entre nous qui croient dans les crypto-monnaies continueront à créer d'excellents produits et à accroître la liberté économique dans le monde. Des jours meilleurs sont à venir, et quand ils arriveront, nous serons prêts " a déclaré le Directeur général et co-fondateur, Brian Armstrong.