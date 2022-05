Le PDG de Coinbase affirme que la nouvelle divulgation ne signifie pas que l'entreprise risque la faillite.

Brian Armstrong a fait ses commentaires après que Coinbase ait déclaré mardi que, en cas de faillite, les actifs crypto détenus par la bourse pourraient être considérés comme des biens de la procédure de faillite et les clients pourraient être traités comme des créanciers généraux non garantis.

Un créancier non garanti serait l'un des derniers à être payé dans toute faillite et le dernier en ligne pour les réclamations.

Coinbase, dont les actions ont plongé de 15 % dans les échanges prolongés de mardi, a également manqué les estimations de revenus pour le premier trimestre et a affiché une perte, les turbulences sur les marchés mondiaux ayant freiné l'appétit des investisseurs pour les actifs à plus haut risque, notamment les cryptomonnaies.

Coinbase, la plus grande bourse de cryptomonnaies américaine, a déclaré que sa divulgation pourrait amener les clients à croire que garder leurs pièces sur la plateforme serait considéré comme "plus risqué", ce qui aurait à son tour un impact matériel sur sa situation financière.

"Nous ne courons aucun risque de faillite", a écrit Armstrong sur Twitter après la divulgation, qui, selon lui, a été faite pour répondre aux exigences de la SEC.

Il a déclaré qu'il était peu probable qu'"un tribunal décide de considérer les actifs des clients comme faisant partie de l'entreprise dans le cadre d'une procédure de faillite", même s'il a dit que c'était toujours possible.

Il a déclaré que Coinbase prendrait des mesures supplémentaires pour s'assurer qu'elle propose une protection à ses clients de détail.

"Nous aurions dû mettre à jour nos conditions de vente au détail plus tôt, et nous n'avons pas communiqué de manière proactive lorsque cette divulgation de risque a été ajoutée", a déclaré Armstrong. "Mes plus sincères excuses".