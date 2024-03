Les crypto-monnaies sont de retour ! Et pas seulement sur les marchés.

Le secteur florissant des crypto-monnaies se lance dans les élections américaines de 2024 en dépensant des millions de dollars dans les primaires du Super Tuesday en Californie, en Alabama et au Texas pour soutenir les candidats favorables aux crypto-monnaies et vaincre ceux qui prônent une réglementation plus stricte.

Les résultats obtenus par ces candidats mardi, lorsque des dizaines de courses dans toute l'Amérique seront réduites à deux candidats, indiqueront l'influence que les dirigeants de crypto-monnaies, de plus en plus riches, pourront exercer en novembre.

Les tout nouveaux super PAC, ou groupes de collecte de fonds indépendants, Fairshake, Protect Progress et Defend American Jobs, soutenus par des fonds de Coinbase et des jumeaux Winklevoss, ont dépensé au moins 13 millions de dollars dans les courses primaires de mardi, selon une analyse par Reuters des données d'OpenSecrets, un groupe de recherche qui suit l'argent dans la politique américaine et son influence sur les élections et la politique.

Et ce n'est que le début, disent les responsables.

"La communauté cryptographique fait de la politique pour gagner", a déclaré Josh Vlasto, porte-parole de Fairshake. "Nous aurons de l'influence et de l'impact dans les courses derrière les candidats qui s'alignent sur notre programme et notre vision.

Au total, les trois super PAC ont recueilli près de 102 millions de dollars de janvier 2023 à janvier 2024, selon les données de la Commission électorale fédérale.

Le secteur des crypto-monnaies s'est envolé ces derniers mois, et le bitcoin a atteint un nouveau sommet la semaine dernière, après que l'effondrement de plusieurs grands acteurs en 2022 a écrasé les prix et suscité une répression réglementaire.

Le secteur, y compris ses employés et ses comités d'action politique, a jusqu'à présent versé environ 59,2 millions de dollars pour le cycle électoral de 2024, contre 26,8 millions de dollars pour le cycle de mi-mandat de 2022 et 1,6 million de dollars pour le cycle de 2020, selon les données d'OpenSecrets.

La démocrate progressiste californienne Katie Porter, qui se présente au Sénat, est une cible clé. Fairshake a dépensé plus de 10 millions de dollars pour tenter de convaincre les électeurs de ne pas soutenir Mme Porter, notamment en lançant une campagne télévisée et numérique à l'échelle de l'État.

M. Porter s'est joint à la sénatrice américaine Elizabeth Warren en 2022 pour demander à l'opérateur du réseau électrique du Texas des informations sur les opérations de cryptomining dans l'État et sur la manière dont l'énergie utilisée par l'industrie influe sur le changement climatique et le réseau énergétique.

"Ce super PAC douteux dépense plus de 10 millions de dollars pour chasser Katie de Washington, car il sait qu'elle défendra les intérêts des Californiens et qu'elle s'opposera aux puissants intérêts spéciaux comme eux au Sénat", a déclaré Lindsay Reilly, porte-parole de la campagne de M. Porter.

Protect Progress a également dépensé environ 1,7 million de dollars pour soutenir Shomari Figures, une démocrate et ancienne chef de cabinet adjointe du procureur général des États-Unis Merrick Garland, qui se présente dans la course de la 2e circonscription électorale de l'Alabama. Un démocrate devrait remporter cette course très disputée, qui a été déclenchée après qu'un tribunal fédéral a ordonné à l'Alabama de dessiner une nouvelle carte du Congrès.

Figures, s'il est élu, s'est engagé à "embrasser le nouveau paysage autour des actifs numériques, comme les crypto-monnaies, pour stimuler l'innovation et le progrès technologique", peut-on lire sur son site web.

Au Texas, Protect Progress a investi environ 962 000 dollars pour soutenir la représentante Julie Johnson, une démocrate qui se présente dans la 32e circonscription du Congrès de l'État.

De son côté, Defend American Jobs a alloué plus d'un million de dollars pour soutenir les représentants John Bradford III et Tim Moore, tous deux républicains en Caroline du Nord, selon les données d'OpenSecrets. M. Moore est le président de la Chambre des représentants de l'État.

Les démocrates devraient prendre le contrôle de la Chambre des représentants lors des élections de 2024, peut-être avec une faible marge, ce qui signifie que les membres du Congrès pourraient jouer un rôle central dans l'adoption de la législation.

"Vous avez des candidats dans toutes ces courses qui ont démontré non seulement une ouverture à l'apprentissage et à la réflexion sur les actifs numériques, mais aussi un appel au Congrès et aux décideurs politiques pour qu'ils agissent dans ce domaine", a déclaré Kara Calvert, responsable de la politique américaine chez Coinbase.

Coinbase, une plateforme en ligne pour l'achat et la vente de crypto-monnaies, est également à l'origine d'un groupe à but non lucratif appelé Stand With Crypto Alliance, qui compte aujourd'hui 315 000 membres et qui vise à organiser les électeurs qui possèdent des crypto-monnaies et à influencer l'opinion publique.

L'intérêt du secteur pour les élections de 2024 fait suite à l'une des plus grandes fraudes financières jamais enregistrées. Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, a été reconnu coupable l'année dernière d'avoir volé des clients. Les procureurs l'accusent d'avoir utilisé ces fonds pour faire don de plus de 100 millions de dollars à des campagnes politiques américaines.

Les déclarations électorales fédérales montrent qu'il a donné environ 40 millions de dollars à des groupes et à des campagnes essentiellement démocrates.

Un acte d'accusation reproche également à M. Bankman-Fried d'avoir ordonné à deux cadres de FTX de contourner les limites de contribution en faisant des dons aux démocrates et aux républicains à hauteur de 9,7 millions de dollars à des candidats et à des causes démocrates, et de plus de 24 millions de dollars à des candidats et à des causes républicains en 2022.

Au moins certains d'entre eux ont rendu l'argent par la suite.

"L'expérience de FTX/Alameda devrait être une mise en garde pour toute campagne, a déclaré Ciara Torres-Spelliscy, professeur de droit à la faculté de droit de l'université de Stetson. Alameda Research était le fonds spéculatif de Bankman-Fried axé sur les cryptomonnaies.

"Les fonds FTX/Alameda qui ont été investis dans la politique font l'objet de deux tentatives différentes de récupération de l'argent : Une récupération par la succession de FTX en faillite et une autre par les procureurs fédéraux qui considèrent que l'argent est le fruit d'un crime."