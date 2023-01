Le frère d'un ancien directeur de Coinbase condamné à 10 mois dans une affaire de délit d'initié

Nikhil Wahi a admis l'année dernière avoir effectué des transactions sur la base d'informations confidentielles de Coinbase. Les procureurs fédéraux de Manhattan affirment qu'Ishan Wahi, l'ancien chef de produit, a partagé des informations confidentielles avec son frère et leur ami Sameer Ramani sur les nouveaux actifs numériques que Coinbase prévoyait de permettre aux utilisateurs de négocier.

Ishan Wahi a plaidé non coupable. Ramani, qui a également été accusé, est en fuite.

Le juge de district américain Loretta Preska a prononcé la sentence.

La condamnation intervient alors que les procureurs et les régulateurs américains intensifient leur surveillance des sociétés et des dirigeants de cryptomonnaies. Le mois dernier, le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, a été inculpé de huit chefs d'accusation de fraude et de conspiration dans le cadre de l'effondrement de la bourse désormais en faillite, un rival de Coinbase.

Bankman-Fried a plaidé non coupable. Deux de ses plus proches associés, Caroline Ellison et Gary Wang, ont plaidé coupable et accepté de coopérer avec les procureurs.

Le secteur de la crypto est également en difficulté, après un plongeon l'an dernier de la valeur du bitcoin et d'autres actifs numériques en raison de la hausse des taux d'intérêt et des craintes d'un ralentissement économique.

Plus tôt mardi, Coinbase - l'une des plus grandes bourses de cryptomonnaies au monde - a déclaré qu'elle allait supprimer 950 employés - environ 20 % de ses effectifs - dans une troisième série de licenciements depuis l'année dernière.

Les procureurs avaient recommandé que Nikhil Wahi soit condamné à une peine comprise entre 10 et 16 mois de prison, arguant qu'il a tiré près de 900 000 dollars de bénéfices de ce stratagème. Ses avocats avaient proposé de lui épargner la prison, arguant qu'il était motivé par son désir de rembourser ses parents pour le financement de ses études universitaires et qu'il n'avait jamais été arrêté auparavant.