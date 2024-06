Stand with Crypto, une organisation de défense des électeurs qui possèdent des crypto-monnaies, a vu le nombre de ses membres dépasser le million mercredi, alors que les partisans des crypto-monnaies poussent les politiciens à créer un nouveau cadre réglementaire pour l'industrie des actifs numériques tout en évitant des exigences de conformité plus onéreuses.

Brian Armstrong, directeur général de Coinbase, une plateforme en ligne d'achat et de vente de crypto-monnaies qui a contribué à la création de Stand With Crypto en août dernier, a déclaré que la croissance rapide du groupe montrait le pouvoir de vote potentiel des utilisateurs de crypto-monnaies.

"Il s'agit d'un bloc de vote beaucoup plus important que ce que la plupart des gens auraient probablement anticipé", a déclaré M. Armstrong à Reuters.

Le secteur des crypto-monnaies dépense des dizaines de millions de dollars lors des élections américaines de cette année pour soutenir les candidats favorables aux crypto-monnaies et battre ceux qui prônent une réglementation plus stricte.

Coinbase a annoncé lundi un don de 25 millions de dollars au comité d'action politique pro-crypto Fairshake, égalant les contributions récentes de la société de paiements cryptographiques Ripple et de la société de capital-risque axée sur la technologie Andreessen Horowitz.

Stand with Crypto a ciblé les électeurs des swing states et compte désormais près de 24 000 membres en Géorgie, où le président démocrate Joe Biden a battu le républicain Donald Trump en 2020 par 11 779 voix, et plus de 16 000 membres en Arizona, où Biden a gagné par un peu plus de 10 000 voix.

M. Armstrong a déclaré que l'augmentation du nombre de membres du groupe était alimentée par la frustration causée par le veto de M. Biden, le 31 mai, à une mesure visant à annuler le bulletin comptable de la Securities and Exchange Commission sur les crypto-actifs, et par un soutien important au projet de loi parrainé par les républicains qui créerait un nouveau cadre juridique pour les monnaies numériques.

La Chambre des représentants, dirigée par les républicains, a adopté le mois dernier la loi dite "Financial Innovation and Technology for the 21st Century Act" (loi sur l'innovation financière et les technologies pour le XXIe siècle) avec un soutien bipartisan, bien que la Maison Blanche ait déclaré qu'elle s'y opposait. Gary Gensler, président de la SEC, a averti que le projet de loi pourrait créer de nouveaux risques pour les investisseurs et les marchés.

Les responsables de Coinbase ont rencontré des représentants de la Maison Blanche et de l'administration Biden au cours des derniers mois sur ces questions, a déclaré une source au fait du dossier.

M. Armstrong a déclaré qu'il ne soutenait pas un candidat à la présidence parce qu'il estimait que les questions liées aux crypto-monnaies devaient être bipartisanes pour garantir l'adoption de la législation nécessaire.

Mais il a déclaré que le veto de M. Biden la semaine dernière était clairement "une mauvaise décision politique" étant donné le large soutien bipartisan dont bénéficie la mesure.

"Je pense que c'est tout simplement de la mauvaise politique que d'être anti-crypto. Vous ne gagnez aucun électorat en faisant cela, mais vous contrariez un grand nombre d'Américains qui ont utilisé cette technologie", a-t-il déclaré.

Coinbase estime que 52 millions d'Américains ont utilisé des crypto-monnaies, ce qui représente environ un électeur démocrate, républicain ou indépendant sur cinq, selon M. Armstrong. Nombreux sont ceux qui sont frustrés par le manque de clarté des règles régissant le secteur.

"Ils cherchent à élire des représentants qui sont en phase avec leurs valeurs", a-t-il déclaré. Il a ajouté qu'il n'était pas certain que les électeurs de ce "bloc électoral" en pleine expansion voteraient lors de l'élection présidentielle de novembre sur la base des questions relatives aux actifs numériques, mais qu'une partie d'entre eux pourrait certainement le faire.

La Maison Blanche et la campagne de M. Biden se sont refusées à tout commentaire.

Ces dernières semaines, la campagne de Joe Biden a intensifié ses contacts avec le secteur et les utilisateurs de crypto-monnaies, a indiqué une source au fait du dossier.

La campagne de Trump a annoncé le mois dernier qu'elle accepterait les dons en crypto-monnaies. La campagne de Joe Biden n'a pas commenté dans l'immédiat si elle acceptait de tels dons. (Reportage d'Andrea Shalal ; reportage complémentaire d'Hannah Lang ; rédaction de Caitlin Webber et Michael Perry)