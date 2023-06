Les États-Unis intensifient la répression contre les crypto-monnaies avec des poursuites contre Coinbase et Binance

Le principal organisme américain de réglementation des valeurs mobilières a poursuivi mardi la plateforme de cryptomonnaies Coinbase, la deuxième action en justice en deux jours contre une grande bourse de cryptomonnaies, dans une escalade spectaculaire de la répression du secteur et qui pourrait transformer radicalement un marché qui a largement fonctionné en dehors de toute réglementation.

La Securities and Exchange Commission américaine s'en est prise lundi à Binance, la plus grande bourse de cryptomonnaies au monde. La SEC accuse Binance et son PDG, Changpeng Zhao, d'avoir mis en place un "réseau de tromperie".

Si elles sont décrochées, ces poursuites pourraient transformer le marché des crypto-monnaies en affirmant avec succès la compétence de la SEC sur le secteur qui, depuis des années, soutient que les jetons ne constituent pas des titres et ne devraient pas être réglementés par la SEC.

"Les deux affaires sont différentes, mais se chevauchent et pointent dans la même direction : la campagne de plus en plus agressive de la SEC pour amener les cryptomonnaies sous la juridiction des lois fédérales sur les valeurs mobilières", a déclaré Kevin OBrien, associé chez Ford OBrien Landy et ancien procureur fédéral, ajoutant toutefois que la SEC ne s'était pas encore attaquée à des acteurs aussi importants du secteur des cryptomonnaies.

"Si la SEC l'emporte dans l'un ou l'autre cas, l'industrie des cryptomonnaies sera transformée".

Dans sa plainte déposée au tribunal fédéral de Manhattan, la SEC affirme que Coinbase a gagné depuis au moins 2019 des milliards de dollars en opérant en tant qu'intermédiaire sur les transactions de crypto-monnaies, tout en échappant aux exigences de divulgation censées protéger les investisseurs.

La SEC a déclaré que Coinbase a négocié au moins 13 crypto-actifs qui sont des titres qui auraient dû être décrochés, y compris des jetons tels que Solana, Cardano et Polygon.

Coinbase a subi des pertes nettes de clients d'environ 1,28 milliard de dollars à la suite du procès, selon les premières estimations de la société de données Nansen. Les actions de Coinbase Global Inc, société mère de Coinbase, ont clôturé en baisse de 7,10 dollars, soit 12,1 %, à 51,61 dollars, après avoir chuté de 20,9 %. Elles sont en hausse de 46 % cette année.

Paul Grewal, avocat général de Coinbase, a déclaré dans un communiqué que l'entreprise continuerait à fonctionner comme d'habitude et qu'elle avait "démontré son engagement à respecter les règles".

RÉPRESSION DES COURTIERS ET DES BOURSES

Les titres, par opposition à d'autres actifs tels que les matières premières, sont strictement réglementés et nécessitent des divulgations détaillées pour informer les investisseurs des risques potentiels. La loi sur les valeurs mobilières de 1933 donne une définition du terme "titre", mais de nombreux experts s'appuient sur deux arrêts de la Cour suprême des États-Unis pour déterminer si un produit d'investissement constitue un titre.

Gary Gensler, président de la SEC, affirme depuis longtemps que les jetons constituent des valeurs mobilières et n'a cessé d'affirmer son autorité sur le marché des crypto-monnaies, en se concentrant initialement sur la vente de jetons et de crypto-produits porteurs d'intérêts. Plus récemment, il s'est attaqué aux courtiers en cryptomonnaies non enregistrés, ainsi qu'aux activités d'échange et de compensation.

Alors que quelques sociétés de crypto sont agréées en tant que systèmes de négociation de systèmes alternatifs, un type de plateforme de négociation utilisé par les courtiers pour négocier des titres cotés, aucune plateforme de crypto n'opère comme une bourse à part entière. Cette année, la SEC a également poursuivi Beaxy Digital et Bittrex Global pour défaut d'enregistrement en tant que bourse, chambre de compensation et courtier.

"Tout le modèle d'affaires est construit sur une non-conformité avec les lois américaines sur les valeurs mobilières et nous leur demandons de se mettre en conformité", a déclaré M. Gensler à CNBC.

Les sociétés de crypto-monnaies réfutent le fait que les jetons répondent à la définition d'un titre, affirment que les règles de la SEC sont ambiguës et qu'elle outrepasse son autorité en essayant de les réglementer. Néanmoins, de nombreuses entreprises ont renforcé leur conformité, mis des produits de côté et se sont développées en dehors du pays en réponse à la répression.

Kristin Smith, PDG du groupe commercial Blockchain Association, a rejeté les efforts de M. Gensler pour superviser le secteur.

"Nous sommes confiants que les tribunaux prouveront que le président Gensler a tort en temps utile", a-t-elle déclaré.

Fondée en 2012, Coinbase a récemment servi plus de 108 millions de clients et a terminé le mois de mars avec 130 milliards de dollars d'actifs et de fonds cryptographiques de clients dans son bilan. Les transactions ont généré 75 % de son chiffre d'affaires net de 3,15 milliards de dollars l'année dernière.

L'action en justice intentée mardi par la SEC vise à obtenir des amendes civiles, la récupération des gains mal acquis et des mesures injonctives.

Lundi, la SEC a accusé Binance de gonfler les volumes d'échange, de détourner les fonds des clients, de mélanger les actifs de manière inappropriée, de ne pas empêcher les riches clients américains d'accéder à sa plateforme et d'induire les clients en erreur sur ses contrôles.

Binance s'est engagée à se défendre vigoureusement contre les poursuites judiciaires, qui, selon elle, reflètent le "refus malavisé et conscient" de la SEC de fournir de la clarté à l'industrie des crypto-monnaies.

Les clients ont retiré environ 790 millions de dollars de Binance et de sa filiale américaine à la suite de l'action en justice, a déclaré M. Nansen.

Mardi, la SEC a déposé une requête pour geler les actifs appartenant à Binance.US.