Les actions du secteur des crypto-monnaies chutent à la suite de l'action en justice intentée par la SEC contre Binance

Les cryptomonnaies et les actions des sociétés liées aux cryptomonnaies et à la blockchain ont dégringolé lundi après que l'autorité américaine de régulation des marchés financiers a poursuivi la bourse de cryptomonnaies Binance, un nouveau coup dur pour le secteur.

La Securities and Exchange Commission des États-Unis a poursuivi Binance et son PDG Changpeng Zhao pour avoir secrètement contrôlé Binance.US dans le cadre d'un "réseau de tromperie" pour échapper aux lois américaines, entre autres accusations. Reuters avait précédemment rapporté que Binance contrôlait les comptes bancaires de ses filiales américaines, alors qu'elle prétendait être indépendante.

La SEC a également déclaré que Binance avait artificiellement gonflé les volumes d'échanges sur la plateforme, détourné les fonds des clients, omis de restreindre l'accès des clients américains à sa plateforme et trompé les investisseurs sur les contrôles de surveillance du marché.

Le bitcoin, la plus grande cryptomonnaie du monde, était en baisse de 5,45% après avoir chuté à son plus bas niveau depuis la mi-mars à la suite de ces nouvelles. La cryptomonnaie de Binance a quant à elle chuté de 9,72 %.

Les accusations déposées devant un tribunal fédéral de Washington sont les dernières d'une série de mesures d'exécution prises par l'agence pour tenter de freiner l'industrie des cryptomonnaies, que le président de la SEC, Gary Gensler, a qualifiée de "Far West".

La répression de la SEC a incité certaines sociétés de crypto-monnaies à se mettre davantage en conformité, à augmenter leurs produits et à se développer à l'étranger, des mesures qui, selon certains observateurs du marché, devraient être accélérées par cette dernière action contre la plus grande bourse de crypto-monnaies du monde.

"Il s'agit d'une nouvelle attaque ciblée qui a un effet dévastateur sur l'écosystème des cryptomonnaies. Bientôt, la SEC n'aura plus personne à poursuivre", a déclaré John Reed Stark, ancien chef de l'Office of Internet Enforcement de la SEC.

Dans des déclarations, Binance a déclaré avoir coopéré avec les enquêtes de la SEC et avoir "travaillé dur pour répondre à leurs questions et à leurs préoccupations", notamment en essayant de parvenir à un règlement négocié.

"Avec sa plainte d'aujourd'hui, la SEC a abandonné ce processus et a choisi d'agir unilatéralement et d'engager des poursuites. Nous sommes découragés par ce choix", a déclaré la société.

La décision de la SEC d'abandonner un règlement et de passer au contentieux souligne l'agressivité avec laquelle elle a abordé l'industrie des cryptomonnaies, qui, selon l'agence, a violé ses règles en matière de négociation et d'émission de titres. La SEC n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

En avril, la SEC a accusé l'échange de crypto-monnaies Bittrex Inc d'exploiter un échange de titres, un courtier et une agence de compensation non enregistrés, et a décroché avec Kraken en février pour 30 millions de dollars au sujet du service de jalonnement de crypto-monnaies américain de l'échange.

Coinbase Global Inc a révélé en mars que la SEC avait menacé de poursuivre la société pour certains de ses produits.

Coinbase et Kraken n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Bittrex a refusé de commenter.

De nombreuses grandes entreprises de crypto-monnaies ont commencé par croire que leurs produits ne relevaient pas de la compétence de la SEC et affirment que les règles sont confuses. Elles sont maintenant "dans un tas d'ennuis", a déclaré James Angel, professeur de finance à l'université de Georgetown.

"Elles feraient mieux d'engager les meilleurs conseillers en réglementation que l'argent puisse acheter, parce qu'elles vont en avoir besoin.

Les actions de Coinbase ont baissé de 9,1 % à la suite de l'annonce des accusations de la SEC contre Binance. Le mineur de crypto-monnaie Riot Platforms Inc a perdu 8,8 %, tandis que Marathon Digital a perdu 8,4 % et Hut 8 Mining a perdu 4,6 %.

À la suite de certaines actions de la SEC contre des sociétés de crypto-monnaies cette année, plusieurs entreprises ont investi dans l'expansion de leurs opérations en dehors des États-Unis. Coinbase et la bourse de crypto-monnaies Gemini ont toutes deux lancé des bourses internationales pour les dérivés de crypto-monnaies en mai.

Néanmoins, les actions réglementaires aux États-Unis "soulignent la nécessité d'établir des garanties sur ces marchés pour répondre aux attentes des investisseurs et des clients", a déclaré Rajeev Bamra, vice-président principal et responsable de la stratégie en matière de finance décentralisée et d'actifs numériques chez Moodys Investors Service.

"Par conséquent, ces accusations ont le potentiel de remodeler le paysage réglementaire des actifs numériques", a-t-il ajouté.