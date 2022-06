Les entreprises technologiques américaines retirent leurs offres d'emploi, laissant les diplômés d'université dans la panade.

"C'était traumatisant", a déclaré à Reuters Iris Guo, une nouvelle chef de produit associée vivant à Toronto. Elle a reçu la mauvaise nouvelle lors d'un appel vidéo à 22 h 45, lui annonçant que son poste avait été supprimé. Depuis lors, elle s'est empressée de trouver un nouvel emploi afin d'obtenir son visa de travail américain.

Plus de 21 500 travailleurs du secteur technologique aux États-Unis ont perdu leur emploi depuis le début de l'année, selon Layoffs.fyi, un site Web qui surveille les suppressions d'emplois. Le nombre de licenciements dans le secteur de la technologie au cours du seul mois de mai a grimpé en flèche de 780 % par rapport aux quatre premiers mois de l'année combinés, selon le cabinet de services de reclassement professionnel Challenger, Gray & Christmas.

Mais les récents diplômés d'université comme Guo, qui a obtenu un diplôme de l'Université de Waterloo et a étudié la gestion financière et l'informatique, représentent une nouvelle dimension des compressions, car leurs carrières naissantes sont éliminées avant même qu'elles ne commencent. Cette tendance reflète une nouvelle austérité qui balaie certaines parties de l'industrie technologique, comme les sociétés de crypto-monnaie et les sociétés financées par du capital-risque.

Pour les entreprises de cryptomonnaies, le resserrement de la ceinture est dû à la récente chute des prix des cryptomonnaies et les entreprises financées par du capital-risque réduisent également leurs coûts pour éviter de retourner sur le marché pour obtenir des fonds supplémentaires, a déclaré Kyle Stanford, analyste principal du capital-risque chez Pitchbook.

La société de crypto-monnaies Coinbase Global Inc a licencié 18 % de son personnel ce mois-ci, les sociétés de paiement Klarna et Bolt Financial ont collectivement licencié plus de 900 personnes, tandis que de grands noms comme Meta Platforms Inc, Lyft Inc et Uber Technologies Inc ont déclaré qu'ils allaient ralentir ou geler les embauches.

Dans ce qui semble être une contre-tendance à la Grande Démission de 2022, lorsque des légions ont démissionné pour trouver un nouvel emploi, certains demandeurs d'emploi dans le secteur de la technologie doivent maintenant faire face à des réductions de coûts et à des gels d'embauche dans un contexte d'inflation élevée depuis quatre décennies, de guerre qui fait rage en Ukraine et de pandémie en cours.

Dans le cas de ceux qui étaient sur le point de rejoindre Twitter, les caprices du milliardaire Elon Musk ont également causé du stress. Musk a accepté d'acheter Twitter pour 44 milliards de dollars, mais ses récents tweets ont soulevé des questions quant à savoir quand et si l'acquisition sera réalisée.

Bien sûr, l'embauche dans le secteur de la technologie dans son ensemble est restée forte, selon les experts des sociétés de recrutement et de conseil. Les rôles techniques dans les secteurs de la santé et de la finance sont forts, ainsi que dans le domaine des technologies de l'information, a déclaré Thomas Vick, un directeur régional basé au Texas pour la pratique technique de la société de recrutement Robert Half.

Mais pour la nouvelle classe de nouveaux embauchés sortant de l'université, perdre leurs offres d'emploi maintenant est particulièrement dommageable car ils ont dit qu'ils sont exclus d'entreprises comme Meta Platforms, Google d'Alphabet Inc et d'autres géants de la technologie, qui ont déjà sécurisé leur nouvelle cohorte de recrues.

Lucas Durrant, un diplômé en génie électrique du Canada, devait commencer son nouvel emploi d'ingénieur logiciel chez Bolt la semaine dernière. Alors qu'il était en vacances il y a quelques semaines, il a reçu un courriel indiquant que son offre était annulée. Bolt a annoncé qu'elle commencerait les licenciements fin mai, en invoquant les conditions économiques.

"Cela ressemble un peu à une course contre la montre avant que nous ne connaissions un ralentissement économique plus important", a déclaré Durrant. "Bientôt, je serai également en concurrence avec des personnes qui obtiendront leur diplôme en 2023."

DES OPTIONS LIMITÉES

Au moins 40 récents diplômés de l'université ont perdu des offres d'emploi au cours des dernières semaines, selon les messages LinkedIn et les feuilles de calcul Google qui ont circulé en ligne pour aider les personnes concernées à trouver de nouveaux postes.

Mardi, 22 jeunes diplômés étaient répertoriés sur une feuille de calcul comme ayant vu leurs offres annulées par Twitter et neuf personnes étaient répertoriées sur une autre feuille de calcul pour Coinbase.

Dans une déclaration, Twitter a dit qu'il reconnaissait que les offres annulées pouvaient mettre les candidats dans une position difficile, et a dit qu'il proposait une compensation aux personnes concernées.

Coinbase a indiqué que la décision d'annuler un certain nombre d'offres n'a pas été prise à la légère, mais qu'elle était "nécessaire pour garantir que nous ne nous développons que dans les domaines les plus prioritaires."

Chloe Ho, récemment diplômée de l'Université de Californie, Davis, et originaire de Hong Kong, a jusqu'au 29 septembre pour trouver un nouvel emploi, ou être contrainte de quitter les États-Unis. Ho avait accepté un poste de spécialiste du marketing de contenu pour une société d'épicerie en ligne appelée Weee ! avant que le poste ne soit annulé.

En tant que citoyenne non américaine qui a besoin d'un nouvel employeur pour parrainer son visa de travail, "mes options sont très limitées", a-t-elle déclaré.

Ho a dit qu'elle a annulé le bail d'un nouvel appartement dans la région de la baie de San Francisco, qu'elle a annulé ses projets de vacances avec des amis et qu'elle passera maintenant les trois prochains mois à créer des réseaux pour un nouvel emploi pendant la journée et à soumettre des candidatures la nuit. "J'avais tout planifié autour de cet emploi", a-t-elle déclaré.

De nombreux diplômés concernés se sont rendus sur LinkedIn pour exprimer leur déception, détailler comment les offres annulées ont bouleversé les plans de déménagement à l'étranger et demander des recommandations pour de nouvelles entreprises.

Les diplômés qui ont parlé à Reuters ont été surpris par le niveau de sensibilisation des personnes proposant leur aide. Pourtant, la douleur de la perte de leur emploi de rêve est toujours présente.

Un jeune diplômé qui devait rejoindre Coinbase, et qui n'a pas souhaité être nommé en raison de sa recherche d'emploi en cours, a déclaré qu'une semaine avant de perdre son offre d'emploi, il avait reçu un e-mail de Coinbase l'assurant que l'entreprise ne prévoyait pas de revenir sur les offres existantes.

"J'étais déçu pour plusieurs raisons. Je ne pensais pas que la direction prendrait cette décision", a-t-il déclaré.

Bien que les entreprises puissent économiser un peu d'argent à court terme, elles risquent des dommages de réputation "potentiellement catastrophiques", a déclaré Brian Kropp, vice-président distingué de la pratique des ressources humaines de Gartner.

"Pensez simplement à l'injustice que cela représente pour les personnes dont vous annulez l'offre", a-t-il déclaré. "Vous les mettez dans une situation douloureuse".