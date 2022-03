Les législateurs de l'UE s'apprêtent à renforcer le contrôle des transferts de crypto-monnaies

Deux commissions du Parlement européen ont élaboré des compromis multipartites qui seront soumis au vote. La bourse de crypto-monnaies Coinbase Global Inc a averti que les règles introduiraient un régime de surveillance qui étoufferait l'innovation.

Le secteur des crypto-monnaies, qui représente 2 100 milliards de dollars, est encore soumis à une réglementation inégale dans le monde. Les craintes que le bitcoin et ses pairs puissent perturber la stabilité financière et être utilisés à des fins criminelles ont accéléré les travaux des décideurs politiques visant à mettre le secteur au pas.

Selon la proposition présentée pour la première fois l'année dernière par la Commission européenne, organe exécutif de l'UE, les entreprises de crypto-monnaies telles que les bourses devraient obtenir, détenir et soumettre des informations sur les personnes impliquées dans les transferts.

Il serait ainsi plus facile d'identifier et de signaler les transactions suspectes, de geler les actifs numériques et de décourager les transactions à haut risque, a déclaré Ernest Urtasun, un législateur du Parti vert espagnol qui a contribué à faire passer la mesure au Parlement.

La Commission avait proposé d'appliquer la règle aux transferts d'une valeur égale ou supérieure à 1 000 euros (1 116 dollars), mais l'accord entre les partis a supprimé cette règle "de minimis", ce qui signifie que tous les transferts seraient concernés.

Urtasun a déclaré que la suppression de ce seuil mettait le projet de loi en conformité avec les règles du Groupe d'action financière mondial qui définit les normes de lutte contre le blanchiment d'argent. Ces règles signifient que les entreprises de crypto-monnaies doivent collecter et partager les données sur les transactions.

Une exemption pour les transferts de faible valeur n'est pas appropriée, car les utilisateurs de crypto pourraient esquiver les règles en créant un nombre presque illimité de transferts, a déclaré Urtasun, citant également les petits montants impliqués dans les transferts liés à certains crimes.

Les commissions des législateurs se sont également mises d'accord sur de nouvelles dispositions relatives aux portefeuilles de crypto-monnaies détenus par des particuliers, et non par des bourses, et sur la création d'une liste européenne de fournisseurs de services de crypto-monnaies à haut risque ou non conformes.

Le directeur juridique de Coinbase, Paul Grewal, a déclaré lundi dans un blog que l'argent liquide traditionnel, et non les crypto-monnaies, était de loin le moyen le plus populaire de dissimuler des crimes financiers.

Les États de l'UE ont un droit de regard conjoint avec le Parlement sur la version finale de la loi et les pays ont déjà convenu entre eux qu'il ne devrait pas y avoir de règle de minimis.

(1 $ = 0,8961 euros)