Les lobbyistes américains des crypto-monnaies tentent de contenir les retombées de l'effondrement des stablecoins.

L'Association Blockchain et la Chambre de commerce numérique, qui représentent certaines des sociétés de crypto les plus influentes, disent qu'elles ont reçu une rafale de questions du Capitole depuis que TerraUSD, connu sous le nom de "UST", a brisé son ancrage la semaine dernière et s'est effondré de 90 %.

Les monnaies stables sont des cryptomonnaies qui tentent de maintenir un taux de change constant avec les monnaies fiduciaires. L'espace de 163 milliards de dollars est dominé par les jetons qui sont arrimés au dollar américain, comme Tether et USD Coin, en détenant des réserves dans des actifs traditionnels en dollars. Certaines monnaies stables, comme UST, utilisent toutefois un processus algorithmique complexe pour créer l'ancrage.

Les législateurs du Capitole ont interrogé les lobbyistes sur la structure d'UST, cherchant à déterminer si son effondrement était évitable et si d'autres monnaies stables pourraient subir le même sort.

Les lobbyistes exhortent les législateurs à ne pas sévir trop durement contre la gamme de monnaies stables.

"La seule chose que nous avons mise en garde au Congrès, c'est que nous ne voulons pas accidentellement jeter le bébé avec l'eau du bain, car nous pensons que les monnaies stables sont une pièce vraiment essentielle de l'écosystème cryptographique à venir", a déclaré Kristin Smith, directeur exécutif de la Blockchain Association.

Alors que le marché des cryptomonnaies a explosé, atteignant 3 000 milliards de dollars en novembre, la surveillance des décideurs politiques s'est accrue.

En réponse, l'industrie de la crypto a renforcé sa présence à Washington, dépensant 9 millions de dollars en lobbying en 2021, selon Public Citizen. La Blockchain Association et la Chamber of Digital Commerce ont dépensé respectivement 900 000 et 426 663 dollars, tandis que les géants de la cryptomonnaie Coinbase Global Inc et Ripple Labs ont déboursé respectivement 1,5 et 1,1 million de dollars.

ZONE GRISE RÉGLEMENTAIRE

L'influence croissante de l'industrie sera mise à l'épreuve alors qu'elle tente de contenir les retombées du krach de l'UST et du marché cryptographique plus large, qui est passé de 1,98 trillion de dollars à 1,3 trillion de dollars en seulement six semaines en raison des craintes des investisseurs concernant la hausse des taux d'intérêt.

Il y a actuellement une poignée de projets de loi sur les monnaies stables qui flottent autour du Congrès. Bien que les analystes disent que les chances que le Congrès adopte l'un d'entre eux cette année sont minces, les législateurs étant concentrés sur les élections de mi-mandat, les récentes girations du marché cryptographique ont amené de nombreux législateurs à en prendre note.

"Il y a beaucoup de personnes au Congrès qui sont intéressées par la mise en place d'un cadre réglementaire pour empêcher que quelque chose comme cela ne se reproduise", a déclaré M. Smith.

Les cryptomonnaies se situent dans une zone grise réglementaire.

L'administration du président Joe Biden s'est largement concentrée sur les règles applicables aux monnaies stables adossées au dollar. Un rapport publié en novembre par le département du Trésor recommandait au Congrès de réglementer les émetteurs de monnaies stables comme des institutions de dépôt assurées, mais il ne couvrait pas les monnaies stables algorithmiques.

Les lobbyistes ont dû rapidement changer de tactique et éduquer les législateurs sur les différences, disent-ils.

"Toutes les propositions législatives récentes ont été soutenues par les fiats", a déclaré Cody Carbone, directeur des politiques à la Chambre de commerce numérique. "Nous pensions avoir assez bien réussi à éduquer parce que nous sommes restés dans ce cadre, et maintenant nous allons devoir élargir cela."

Bien que les membres du groupe n'exploitent pas actuellement de monnaies stables algorithmiques, la chambre élabore des points de discussion pour expliquer leur fonctionnement, a déclaré Carbone.

Les régulateurs ont mis en garde contre le risque de ruée vers les monnaies stables en dollars américains si les utilisateurs perdent confiance, une crainte qui a semblé se concrétiser en partie la semaine dernière : après que l'UST a rompu son ancrage, Tether, la plus grande monnaie stable, a brièvement rompu son ancrage également.

"Il s'agit essentiellement d'un appel à l'action, car toutes les monnaies ne sont pas créées égales, et ce que l'on croit être stable peut en fait ne pas l'être", a déclaré Jonathan Dharmapalan, PDG d'eCurrency, un fournisseur de technologie de monnaie numérique.

Bien que Mme Smith, de la Blockchain Association, soit d'accord pour dire que la législation n'est pas imminente, le problème de l'UST "accentue certainement ce besoin", a-t-elle déclaré.