Les marchés des crypto-monnaies en ébullition après la faillite de FTX

FTX, son fonds de négociation de crypto-monnaies affilié Alameda Research et environ 130 autres sociétés ont entamé une procédure de faillite volontaire en vertu du chapitre 11 dans le Delaware, a déclaré FTX.

RÉACTION DU MARCHÉ :

Les actions des entreprises liées aux cryptomonnaies et à la blockchain ont baissé vendredi après que FTX, l'une des plus grandes bourses de cryptomonnaies, a déclaré qu'elle allait entamer une procédure de faillite aux États-Unis, déclenchant un effondrement potentiellement massif dans l'industrie.

COMMENTAIRES :

DENNIS DICK, ANALYSTE DE LA STRUCTURE DU MARCHÉ ET TRADER CHEZ TRIPLE D TRADING

"Le dépôt de bilan a eu lieu juste avant l'ouverture, ce qui a en fait fait chuter l'ensemble du marché boursier aussi."

"Il y avait déjà beaucoup de mauvaises nouvelles dans les prix. On pourrait penser que ces actions seraient en baisse significative suite à cette nouvelle, mais beaucoup d'entre elles ont en fait récupéré leur perte de manière significative. Le creux de la vague a été acheté."

THOMAS HAYES, MEMBRE DIRECTEUR CHEZ GREAT HILL CAPITAL LLC À NYON

"C'est vendre la rumeur. Maintenant nous avons la nouvelle. Ce qui était craint est maintenant fait et je ne serais pas surpris si dans les jours à venir vous voyez la crypto commencer à trouver le fond."

"Le choc était que ce type était le visage de l'industrie de la crypto et il s'est avéré que l'empereur n'avait pas de vêtements. Et je pense que le vrai risque à l'avenir est la perte de confiance dans une classe d'actifs qui n'est soutenue par rien et ce sera quelque chose qui doit jouer."

JAY HATFIELD, PDG D'INFRASTRUCTURE CAPITAL MANAGEMENT À NEW YORK

"Le bitcoin a chuté lorsque la faillite a été annoncée de manière assez substantielle et cela a tendance à tirer vers le bas la plupart des actions liées à la crypto comme MicroStrategy parce qu'elles possèdent du bitcoin."

"Eh bien, ils ont déjà pris un assez gros coup. Et globalement, nous sommes dans une tendance haussière après le rapport sur l'inflation. Tous ces titres sont des données élevées, à haut risque, donc si le marché monte, cela les entraînera à la hausse."

JOSEPH EDWARDS, CONSEILLER EN INVESTISSEMENT CHEZ SECURITIZE CAPITAL

"Le principal danger ici est que l'entité américaine est impliquée - cela signifie essentiellement que le risque de contagion saute maintenant dans des domaines qui étaient censés être ringfenced, à quel point il devient beaucoup plus proche d'un problème existentiel en raison des implications réglementaires."

"L'échec ici a essentiellement été un échec des structures de l'industrie plutôt qu'un échec de la classe d'actifs, mais lorsque les entités et les autorités américaines commencent à s'impliquer, la différence entre les deux commence à s'estomper."

ERIC CHEN, PDG ET COFONDATEUR D'INJECTIVE LABS

"Les événements d'aujourd'hui vont probablement provoquer des effets d'entraînement dans tout l'environnement réglementaire étant donné que SBF était un donateur important pour les élections (sixième plus grand donateur au total), de sorte que les politiciens auront probablement un sens négatif des échanges de crypto centralisés à l'avenir.

"Washington a perdu l'une des voix les plus importantes de la crypto et je ne sais pas exactement qui comble ce vide à court terme. Je soupçonne que cette volatilité sera de courte durée puisqu'elle est principalement alimentée par des liquidations soudaines.

"Je pense que les événements qui se sont déroulés ces derniers jours ne font qu'ajouter du carburant au récit plus large de la décentralisation et à l'importance pour les utilisateurs d'avoir un accès illimité à leurs fonds à tout moment. À long terme, je pense que les participants à la crypto seront encore plus méfiants à l'égard des plateformes ou des échanges centralisés, ce qui sera un atout majeur pour la finance décentralisée dans son ensemble."

OMID MALEKAN, PROFESSEUR ADJOINT À LA COLUMBIA BUSINESS SCHOOL

"Le 'quoi' de cette dernière crise semble être que FTX a fait des choses avec les fonds des clients qu'une bourse ne devrait pas avoir et maintenant certains montants manquent. Nous avons besoin de plus de détails pour savoir quelle a été l'irrégularité exacte et combien peut être récupéré.

" Le " comment " est encore plus difficile à répondre, car contrairement à un Terra, qui a toujours été douteux, ou à un Celsius, qui comme tout créancier pouvait faire face à une ruée, FTX était presque universellement perçu comme sûr, en particulier après avoir joué le chevalier blanc d'autres acteurs de la crypto en faillite. Le PDG de SBF avait pris un rôle de leader dans des choses comme les règlements, et il semble presque pathologique d'avoir quelqu'un qui dirige une fraude massive tout en travaillant simultanément avec le Congrès pour nettoyer l'industrie. En fin de compte, la leçon ici est que l'industrie de la crypto doit cesser de faire confiance aux cultes de la personnalité, aussi bien intentionnés qu'ils puissent paraître."

RICHARD GARDNER, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE MODULUS GLOBAL, UN FOURNISSEUR DE LOGICIELS POUR LES GROS CLIENTS DE WALL STREET

"Le fait que FTX se retrouve dans cette situation au départ n'est certainement pas une surprise. L'approche en roue libre de SBF en matière de consolidation de l'industrie était mal conçue dès le départ. Même s'il était en mesure de réaliser les acquisitions avec succès, nous sommes au début de la crise économique. Pour trouver les meilleures affaires associées aux institutions les plus désirables, un jeu d'attente était de mise. Viser la lune si rapidement était un moyen infaillible d'inviter ce genre de risque, et, bien que ce ne soit pas une surprise, cela ne va certainement pas donner aux investisseurs particuliers un sentiment de sérénité."

GREG KIDD, CO-FONDATEUR DE LA SOCIÉTÉ VC HARD YAKA

"Sam et FTX jouaient un brillant jeu stratégique à long terme (échecs). Malheureusement pour eux, CZ et Binance ont choisi de jouer un jeu tactique à court terme (échecs) qui a mis FTX sous le feu des projecteurs sur les concentrations de liquidités chez Alameda qui étaient vulnérables aux chocs de prix que CZ/Binance pouvait déclencher en se débarrassant de certains actifs. Lorsque FTX a franchi la ligne pour essayer d'aider Alameda à surmonter la tempête, le piège a été déclenché mettant à genoux tout l'écosystème SBF".

"CZ et Binance ont montré leurs muscles le mois dernier en retirant l'USDC de Coinbase et Circle de leur bourse, réduisant ainsi la liquidité du deuxième stablecoin le plus populaire au monde en faveur de leur propre stablecoin. Cette fois encore, la tactique des Highlanders s'est imposée, renforçant la position de Binance au détriment des acteurs n°2 et n°3 du secteur.

"C'est un monde rude et tumultueux qui vient de devenir plus rude. À plus long terme, CZ/Binance pourrait avoir sa propre punition pour ses contrôles de conformité indulgents qui ont bien profité à la version russe de Silk Road et ont servi de canal de blanchiment pour les hackers nord-coréens."

JOHN GRIFFIN, PDG ET FONDATEUR D'INTEGRA FEC, QUI FOURNIT DES CONSEILS AUX AGENCES GOUVERNEMENTALES ET AUX CABINETS D'AVOCATS ENQUÊTANT SUR LES FRAUDES FINANCIÈRES, ET PROFESSEUR DE FINANCE À L'UNIVERSITÉ DU TEXAS

"La prochaine question est de savoir quelle ampleur aura l'effet de contagion sur les autres bourses et où les prochaines pertes potentielles peuvent se produire.

"Habituellement, il y a beaucoup de collatéralisation croisée. Donc dans quelle mesure lorsque vous avez une entité majeure comme celle-ci qui s'effondre, tous les actifs liés à cette bourse FTX s'effondrent. C'est un peu comme la grande crise financière. Vous avez des gens qui ont leurs dépositaires ou des actifs liés à FTX. Cela pourrait entraîner la chute de quelqu'un d'autre.

"Vous avez un manque de confiance dans le domaine de la crypto, donc vous ne savez pas si quelqu'un d'autre fera faillite et vous pourriez ne pas pouvoir sortir votre crypto (des autres acteurs). Les investisseurs pourraient retirer leur crypto des échanges et le mettre sur la blockchain. Cela supprimerait alors beaucoup de garanties croisées, beaucoup d'effets de levier dans le système, exercerait une pression à la baisse sur les prix des crypto et pourrait provoquer la faillite d'autres acteurs. Donc cela pourrait être comme une crise financière dans l'espace crypto.

"Il semble qu'Alameda soit à court d'obligations à hauteur de plusieurs milliards de dollars. Cela signifie qu'ils doivent des milliards de dollars à quelqu'un. Donc ces parties, comme elles ont subi des pertes, cela pourrait les amener à effacer d'autres entités et ces entités pourraient effacer d'autres entités. Vous avez une incitation à briser toutes les contreparties, vous voulez éliminer le risque de contrepartie, comme vous voulez sortir de toutes les transactions dérivées que vous avez faites. Vous transformez tout en espèces sonnantes et trébuchantes. Vous pouvez donc vendre des bitcoins ou d'autres crypto-monnaies pour obtenir des liquidités. Cela exerce une pression à la baisse sur la crypto.