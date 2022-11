Robinhood et Coinbase trouvent un refuge dans les revenus d'intérêts au milieu de la crise du marché.

Les hausses de taux de la Réserve fédérale américaine devraient faire augmenter les revenus d'intérêts pour le courtage sans commission Robinhood Markets Inc et la bourse de cryptomonnaies Coinbase Global Inc.

"Alors que les taux étaient bas et que les marchés de crypto-monnaies étaient chauds, les investisseurs ont accordé peu d'attention aux (revenus d'intérêts), mais ils deviennent un moteur de plus en plus important pour le flux de revenus de Coinbase", ont écrit les analystes de Barclays.

"L'impact de la hausse des taux se répercutera sur les bénéfices à un rythme légèrement supérieur aux prévisions précédentes", ont déclaré les analystes de J.P. Morgan à propos de Robinhood.

LE CONTEXTE

Les banques centrales du monde entier ont fait des pieds et des mains pour refroidir l'économie afin d'essayer de maîtriser l'inflation qui, malgré plusieurs hausses de taux cette année, continue de faire rage à des niveaux jamais vus depuis quatre décennies.

Cela a conduit à un étonnant retournement de situation pour les créanciers qui se sont retrouvés avec des taux d'intérêt proches de zéro l'année dernière.

Robinhood permet aux clients éligibles d'emprunter de l'argent pour acheter des titres et facture un intérêt sur la dette.

Selon les analystes, cette fonction, appelée "investissement sur marge", peut également être utilisée pour augmenter le nombre d'abonnements à son service premium Robinhood Gold, car les membres peuvent emprunter de l'argent à un taux beaucoup plus bas que le taux standard.

"Nous voyons Robinhood relever les taux à des niveaux qui ne sont pas très différents de ceux de ses pairs", a ajouté J.P. Morgan.

D'autre part, Coinbase gagne des intérêts sur les réserves soutenant USD Coin (USDC), le deuxième plus grand stablecoin par la capitalisation du marché, qu'elle émet conjointement avec la société de crypto Circle.

Elle gagne également des intérêts sur les prêts garantis par des bitcoins qu'elle accorde à ses clients.

Les analystes s'attendent à ce que les revenus d'intérêts nets de Robinhood augmentent de 65 %, tandis que les revenus d'abonnement et de services de Coinbase, qui comprennent les revenus d'intérêts, devraient croître de 28 %, selon les données IBES de Refinitiv.

Toutefois, les sociétés devraient également faire état d'une baisse de leurs revenus globaux au troisième trimestre, les traders de détail frappés par l'inflation cherchant à se réfugier dans les liquidités au lieu de parier sur des actifs risqués.

Robinhood devrait présenter ses résultats du troisième trimestre mercredi après la cloche, tandis que Coinbase devrait suivre jeudi.

LES FONDAMENTAUX

Société Refinitiv estimation du chiffre d'affaires Refinitiv

BPA/(perte par

action)

Coinbase 658,70 millions de dollars (en baisse de 47 % par rapport à l'année précédente) (2,40)

Robinhood 355,27 millions de dollars (baisse de 3 % par rapport à l'année précédente) (31 cents)

sentiment de wall street

** Coinbase Global : 14 des 28 maisons de courtage évaluent le titre "acheter" ou plus, 10 "conserver" et quatre "vendre" ; leur PT médian est de 87 $.

** Robinhood Markets : Quatre des 15 maisons de courtage évaluent le titre à "acheter" ou plus, sept à "conserver" et quatre à "vendre" ; leur PT médian est de 11 $.