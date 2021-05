Sotheby's accepte les bitcoins et les ethereums pour la vente aux enchères de Banksy

4 mai (Reuters) - Sotheby's a annoncé mardi qu'elle accepterait le bitcoin et l'ethereum comme moyen de paiement pour l'?uvre d'art emblématique de Banksy "Love is in the Air", une première pour une vente aux enchères d'art physique et le dernier signe de l'acceptation croissante des crypto-monnaies par le grand public.

Les enchères pour l'?uvre sont estimées entre 3 et 5 millions de dollars, a déclaré Sotheby's, l'acheteur ayant la possibilité de payer en crypto-monnaie.

La maison de vente aux enchères s'est associée à la bourse de crypto-monnaies Coinbase Global Inc pour la vente. Coinbase a déclaré dans un blog https://bit.ly/3vGLwbz qu'elle aiderait à gérer les fluctuations de prix lors de la vente aux enchères à New York la semaine prochaine.

Le bitcoin a atteint un record juste à côté de 65 000 dollars le mois dernier, dernier jalon de la marche de cet actif émergent vers une acceptation plus large. Ses gains ont été alimentés par l'acceptation croissante des grandes entreprises américaines et des sociétés financières.

Les crypto-monnaies se sont déjà imposées dans le monde de l'art numérique.

Une ?uvre d'art numérique - "Everydays - The First 5000 Days" de l'artiste américain Mike Winkelmann, plus connu sous le nom de Beeple - s'est vendue près de 70 millions de dollars chez Christie's en mars, ce qui constitue la toute première vente par une grande maison de vente aux enchères d'une ?uvre d'art qui n'existe pas sous forme physique.

Coinbase a déclaré que son partenariat avec Sotheby's pourrait ouvrir la voie à une plus grande adoption des crypto-monnaies dans les ventes aux enchères de la maison de vente aux enchères. (Reportage de Praveen Paramasivam à Bengaluru ; édition de Saumyadeb Chakrabarty)