Coinbase Global, Inc. est une société de technologie financière qui fournit une infrastructure et une technologie financières de bout en bout. Elle se concentre principalement sur la construction de la cryptoéconomie, un système financier transparent activé par la crypto qui tire parti des actifs cryptographiques, un actif numérique qui est construit en utilisant la technologie blockchain. Sa plateforme permet à environ 43 millions d'utilisateurs de détail, 7 000 institutions et 115 000 partenaires de l'écosystème dans plus de 100 pays de participer à la cryptoéconomie. Pour les utilisateurs particuliers, elle offre un compte financier primaire pour investir, stocker, dépenser, gagner et utiliser des crypto-actifs. Elle fournit un guichet unique aux fonds spéculatifs, aux gestionnaires de fonds et aux entreprises pour accéder aux marchés cryptographiques grâce à une technologie avancée de négociation et de garde. La société fournit aux développeurs, aux commerçants et aux émetteurs d'actifs une plateforme dotée d'une technologie et de services qui leur permet de créer des applications exploitant les protocoles cryptographiques, de participer à des réseaux cryptographiques et d'accepter en toute sécurité les crypto-monnaies comme moyen de paiement.