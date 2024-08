Coinbase Global, Inc. est une société holding de Coinbase, Inc. et d'autres filiales. La société fournit une plateforme qui permet à ses utilisateurs de s'engager dans une variété d'activités, y compris la découverte, le commerce, la mise en jeu, le stockage, la dépense, le gain et l'utilisation de leurs actifs cryptographiques. La société propose une série de produits et de services conçus pour répondre aux besoins distincts de ses trois groupes de clients : les consommateurs, qui comprennent les clients utilisateurs individuels au détail cherchant à découvrir ou à échanger des crypto-actifs et à s'engager dans des activités sur la chaîne ; les institutions, qui sont des entreprises comprenant des teneurs de marché, des gestionnaires d'actifs, des fonds spéculatifs, des banques, des plateformes de patrimoine, des conseillers en placement enregistrés, des plateformes de paiement et des sociétés publiques et privées ; les développeurs, qui comprennent des développeurs, des créateurs, des commerçants, des émetteurs de crypto-actifs, des organisations et des institutions financières, ainsi que d'autres groupes construisant des protocoles décentralisés, des applications, des produits ou d'autres services sur la chaîne.